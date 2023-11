L’analisi di Aquilani. "Così non basta, si può dare di più»

Due punti persi per il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani, visibilmente insoddisfatto della prestazione in campo dei suoi, tanto da scomodare involontariamente il trio Tozzi, Morandi e Ruggeri. "Si può dare di più - dichiara il tecnico a fine partita -. Bisogna aumentare i giri del motore. Altrimenti abbiamo meno possibilità di vincere le partite. Il dato che non mi piace è il fatto di essere arrivato tante volte nei pressi dell’area di rigore, ma poi ci è mancata la cattiveria di voler determinare". Contrariato anche per le modalità con cui è arrivata la rete del pareggio da parte delle Rondinelle: "Il gol che abbiamo preso è stato brutto e non lo possiamo prendere, è già capitato. Non c’è stata un’adeguata pressione su Cistana. Poi un errore individuale di Canestrelli, di tacco e non di piatto, ha generato il gol e anche Leverbe poteva fare meglio. E’ un gol subito da una palla sulla linea di fondo - prosegue Aquilani, che guarda comunque in questo caso il bicchiere mezzo pieno -. Un mese o due mesi fa però una partita così l’avremmo persa, oggi non è successo, ma dovevamo fare comunque qualcosa in più". Parole al miele per Ettore Gliozzi, con una porzione di gara nella ripresa, la seconda stagionale e prima all’Arena: "Vedo tutti dentro, i ragazzi cercano di mettermi in difficoltà - analizza Aquilani -, ma non lasciamo indietro nessuno, neanche Gliozzi e siamo contenti sia a disposizione". Tante le occasioni da rete per i nerazzurri che hanno peccato di scarso cinismo secondo l’allenatore: "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, poi ci siamo allungati e siamo stati più timidi con la palla - ribadisce Aquilani -. In questa categoria diventa complesso vincere". Cosa manca allora al Pisa? Per il tecnico manca un centimetro in più: "Se si creano le condizioni di far gol e se si tira di più allora arriveranno le vittorie - dichiara Aquilani -. E’ mancato il centimetro in più. Se non raggiungiamo la stessa ferocia degli altri diventa faticoso. C’erano tutte le condizioni per farlo e io non voglio accontentarmi". Aquilani si complimenta per la buona prestazione degli avversari: "Mi aspettavo un Brescia schierato così in campo, ha fatto una partita onesta e ha lottato". Nessuno ‘scandalo’ sul rigore non assegnato al Pisa: "Moreo l’ha presa con la mano e ci può stare - conclude l’allenatore nerazzurro, che parla anche di un misunderstanding con Maran: "Con Maran nessun problema, solo un malinteso".

Michele Bufalino