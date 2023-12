L’analisi di Aquilani. "E’ mancata un po’ di qualità»

Diversamente dall’ultima sfida casalinga, questa volta Alberto Aquilani torna a casa moderatamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Oggi vado a casa con delle cose buone, in primis l’attitudine e la voglia di determinare tutte le fasi di gioco – dichiara con fiducia l’allenatore del Pisa Sporting Club –. Siamo stati bravi a non concedere transizioni e siamo stati compatti. Con un po’ più di qualità potevamo vincere la partita". Il rammarico principale riguarda il rigore non assegnato nel primo tempo e il mancato secondo giallo a Bianchetti, che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita. "Ho visto degli episodi dubbi - prosegue Aquilani -. Penso che ci potesse stare il rigore, ma non è stato dato e non ne vogliamo fare una tragedia. C’era anche un doppio giallo su Bianchetti". Non vuole entrare nelle dinamiche del tifo il tecnico nerazzurro: "Non mi compete, spero che la situazione si risolva al più presto". Fiato sospeso per Calabresi, mentre Leverbe dovrebbe rientrare in gruppo al più presto. L’allenatore spiega anche il cambio di Beruatto: "Beruatto stava bene, è stata una scelta dettata dal cartellino perché volevamo sfruttare lo slot dell’intervallo - spiega il tecnico -. Volevo fare un cambio e mi sembrava quello giusto". Soddisfatto Aquilani delle prestazioni di Hermannsson e Barbieri: "Ad Hermannsson bisogna fare i complimenti, non giocava da un po’ e si è sempre messo a disposizione - analizza l’allenatore del Pisa -. Questo è un punto di partenza per lui e questo è lo spirito per affrontare partite come quelle di oggi contro avversari così difficili. Barbieri ha giocato bene, ha risposto con una prova convincente e non avevo dubbi. Ha la testa giusta per affrontare questo tipo di percorso iniziato". Aquilani ha parole al miele anche su Marin: "Spezzo anche una lancia in favore di Marin. Ha avuto la febbre in questi giorni, ma si è sempre messo a disposizione". Qualcosa però continua a mancare e il Pisa ha ancora ampi margini di miglioramento: "Gli errori li accettiamo perché fanno parte del gioco - conclude Aquilani -. C’è qualcosa ancora da migliorare per vincere le partite, ci sono state le opportunità per far male non sfruttate. A livello individuale e di squadra". Oggi invece la squadra non si allenerà e osserverà un giorno di riposo, tornando a San Piero a Grado domani, per preparare la sfida al Catanzaro. Michele Bufalino