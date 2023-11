L’analisi di Aquilani. "Vogliamo riprenderci il destino»

Il gol preso a freddo stava condizionando la prestazione dell’intero gruppo, ma il tecnico nerazzurro alla fine è stato soddisfatto della risposta dei suoi giocatori: "Sono soddisfatto della risposta dei miei ragazzi - ha dichiarato Aquilani -. Questo è un momento difficile e stiamo avvertendo tanta negatività dovuta dai risultati. Prendere quella rete ha reso tutto molto complesso. Poteva destabilizzare chiunque, per noi è stata una mazzata, la reazione però mi da la speranza che il gruppo vuole riportare il destino nelle sue mani. Credo che avremmo potuto anche vincerla".

Evitabile la rete subita: "Nel gol subito c’è stato un errore, era una situazione troppo facile per gli avversari, è un’altra cosa da migliorare". L’allenatore del Pisa risponde anche alle contestazioni dei tifosi, che hanno invitato la squadra a tirare fuori gli attributi: "Va rispettata la contestazione – prosegue il tecnico –. Dobbiamo accettarla e ritrovarle l’entusiasmo di tutti. Abbiamo dato sempre di più e dobbiamo continuare a farlo".

L’allenatore spiega anche i cambi del finale: "Nel finale abbiamo avuto anche qualche occasione più nitida, ma non dovevamo abbassarci troppo - spiega Aquilani -. Nagy è entrato al 90’ perché Valoti era stanco e volevamo semplicemente dare più equilibrio perché volevamo solo evitare contropiedi, dato che le occasioni da gol le stavamo creando". Aquilani è anche soddisfatto dei cambi e della prova generale dei suoi calciatori: "Chi è subentrato ha avuto un impatto positivo - prosegue il tecnico nerazzurro -. Dobbiamo analizzare il momento e capire che la prova è stata positiva. Se vogliamo fare questo tipo di calcio dobbiamo essere maniacali nelle posizioni. E’ stata una prestazione di carattere e sono soddisfatto. In questi momenti non è facile, ve lo posso assicurare da ex calciatore. Il calcio può portare anche a vincere negli ultimi minuti anche se adesso ci è capitato solo il contrario".

"Se Moreo si abbassa troppo è perché percepisce che serve quello – continua Aquilani –, ma non è una richiesta da parte mia. Moreo ha fatto la partita che ci aspettavamo, così come Mlakar e gli altri del reparto". Il tecnico conclude chiarendo i problemi di Marin e Arena: "Marin l’ho cambiato per un fastidio al polpaccio da valutare, mentre Arena si sta allenando meglio, ma è ancora un po’ frenato dal fastidio alla caviglia".