L’ANALISI. Una giornata spartiacque

Al via la quindicesima giornata di Serie B. Mancano ormai solamente cinque turni al giro di volta del campionato, che già vede delinearsi un’appartenenza della squadra tra la parte destra e la parte sinistra. Quella che si apre adesso è una giornata molto importante per i nerazzurri di Aquilani, alla ricerca del quarto risultato utile positivo contro la Cremonese. La giornata, però, si aprirà questa sera al Barbera, con la sfida tra le prossime due avversarie dei nerazzurri: Palermo e Catanzaro. Entrambe appaiate a quota 24, in palio ci sono punti importanti per saldare la posizione in zona playoff. In contemporanea con il Pisa, invece, si sfideranno Cosenza e Ternana, Feralpi Salò-Cittadella, il derby emiliano Modena-Reggiana, con gli uomini di Nesta a un solo punto di distanza dal Pisa, e Ascoli-Venezia: i lagunari hanno così l’occasione di mettere pressione al Parma, reduce da una sconfitta e un pareggio, che scenderà invece in campo alle 16:15, ospiti dello Spezia di Luca D’Angelo, alla prima nel suo nuovo stadio. La domenica di campionato, invece, vedrà tre gare in contemporanea scendere in campo alle 16:15: il Brescia, che nelle prime due gare dell’era Maran ha conquistato due pareggi, ospiterà una Sampdoria in gran forma, con quattro successi nelle ultime cinque partite, ormai anche loro a una sola lunghezza di distanza dalla squadra di Aquilani. Fabregas e il suo Como invece faranno visita al Sudtirol, mentre il Bari di Marino è chiamato sul campo del Lecco a riscattare la sconfitta per 3-0 subita dal Venezia. Un quindicesimo turno quanto mai spartiacque.

Lorenzo Vero