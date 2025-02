L’avversario. Il Cesena studia: 3-4-1-2 o 3-5-2?. I dubbi di Mignani

Così come il Pisa, anche il Cesena prosegue il lavoro verso la sfida del "Dino Manuzzi" in programma domenica 16 febbraio. Michele Mignani dovrà ancora fare a meno a centrocampo di Giacomo Calò, che sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro il Bari. Oltre a lui, assenza anche in difesa, con Ciofi a sua volta stoppato dal giudice sportivo. Due squalificati, così come due quelli del Pisa (Lind e Rus). Per il resto, tutti disponibili e un’infermeria vuota. Dubbi non tanto di formazione, quanto di modulo, a due giorni dalla partita, per i romagnoli, con l’allenatore che è indeciso se schierare il 3-4-1-2 o il 3-5-2. Nella prima ipotesi, il trequartista sarebbe il talento di casa Berti, mentre nel secondo, invece, Francesconi si aggregherebbe al centrocampo già composto da Saric e Bastoni. Per il resto, verso la conferma della formazione che ha vinto in trasferta contro la Reggiana nell’ultimo turno. In porta Klinssmann (figlio di Jurgen, ex attaccante dell’Inter e commissario tecnico della Germania), quindi Pieraccini, Prestia e Mangraviti in difesa. Adamo e Donnarumma saranno gli incaricati sugli esterni (rispettivamente a destra e sinistra). Anche in attacco pochissimi i dubbi, confermata la coppia formata da Mirko Antonucci e Cristian Shpendi. L’attaccante classe 2003 è alla ricerca di un gol che manca ormai dal 1° dicembre. Sarà il terzo incontro stagionale tra le due formazioni, nei primi due una vittoria a testa: al Cesena in Coppa Italia, quindi al Pisa in campionato.

Lorenzo Vero