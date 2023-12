Le interviste. "A qualcuno serve la fame di voler vincere da solo»

"Tanto rammarico, avremmo dovuto vincere la partita". Dichiarazioni all’unisono, quelle rilasciate da mister Aquilani (Pianetafoto) e i due capitani, Caracciolo e Masucci, al termine di Ternana-Pisa ai microfoni di PuntoRadio. "Ci manca il passo che ci porterebbe a volere ammazzare la partita, dimostrando di essere più bravi. Il punto fa comodo, ma avremmo dovuto vincere – commenta Aquilani, stizzito per la mancata vittoria – sono contento per come abbiamo giocato, i ragazzi da un po’ hanno iniziato a proporre la mia idea di gioco: per me ci sono tanti segnali positivi". Alla fine il Pisa, oltre al solito possesso palla, si è visto annullare un gol a Canestrelli, oltre alle due conclusioni di Moreo stamparsi sul palo. Nessun alibi, però, per l’allenatore: "Non voglio parlare di sfortuna, ma la voglia di determinare: a qualche giocatore manca la fame di volere vincere la partita da solo". I nerazzurri terminano il girone d’andata con 22 punti, peggior risultato dal ritorno in B: "Il ritardo in classifica è dovuto a partite come queste, dove meritavamo di vincere ma non siamo riusciti" ha dichiarato Masucci, protagonista nell’ultima mezz’ora di gioco – Speriamo che, assieme all’anno, si chiuda anche questo trend negativo: ripartiremo diversamente. Dobbiamo pretendere di più da noi: ci manca una continuità che sono convinto avremo".

Un’opinione, quella delle necessità di risultati ma delle prestazioni favorevoli, condivisa da Caracciolo: "Siamo arrabbiati, abbiamo messo tutto per arrivare alla vittoria. Il 2023 non ci ha aiutato, anche oggi siamo stati sfortunati con il gol subito: speriamo che il 2024 sia a noi favorevole. Nell’ultimo mese siamo cresciuti tanto: il mister ci chiede qualcosa di diverso rispetto a ciò che vediamo in Italia, ovviamente senza i risultati al momento risulta più difficile. Con i risultati, miglioreremo ancora di più. Lo spirito e la voglia di fare qualcosa di diverso c’è".

Lorenzo Vero