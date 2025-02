Le manone di Semper su questo successo. Lind, toro scatenato impossibile da fermare

RUS 7 Si lancia in avanti fin dal fischio d’inizio e proprio da un suo tocco nasce il rigore che trasforma con freddezza glaciale. Festeggia così anche il primo gol in nerazzurro.

CALABRESI sv.

CARACCIOLO 7 Quando rientra negli spogliatoi si toglie dai taschini sia Brunori che Le Douaron. Prestazione magistrale del capitano al rientro dopo la squalifica.

CANESTRELLI 7 Quando gli avversari tentano di metterla sul fisico trovano un pane durissimo, impossibile da masticare. In coppia con il capitano forma una diga pressoché invalicabile.

TOURÉ 6 Il duello con Lund è giocato sul filo dell’equilibrio. Resta con il gas al minimo ma non sbaglia nulla in fase difensiva.

SERNICOLA 6 Altro ingresso positivo per il terzino dal portamento del Lord britannico.

ABILDGAARD 7 È un centrale aggiunto ogni volta, e sono tante, che il Palermo sparacchia palloni alti verso l’area di rigore. Prezioso e preciso anche in fase di impostazione.

ANGORI 6,5 Cambiano gli avversari, ma nessuno riesce a superare il sindaco che in fase difensiva ha compiuto dei passi in avanti giganteschi. Quando si spinge in avanti sono sempre dolori per gli altri.

MEISTER 6 Il Principe di Bel Air si fa trascinare dai compagni, partecipando alla pressione indemoniata del primo tempo. Lavora qualche buon pallone sulla trequarti, poi dopo il giallo lascia il campo.

PICCININI 6,5 Mette tutta la sua elettricità al servizio della resistenza nerazzurra nel finale concitato. Recupera diversi palloni nella metà campo difensiva e va a sostegno della manovra sulla trequarti offensiva.

MOREO 6 Da una sua conclusione dalla distanza nasce l’azione che porta al pareggio. Rispetto alle ultime uscite agisce meno da rifinitore e maggiormente da ragioniere.

LIND 7 Il gol (il sesto della sua stagione) è il manifesto della sua attitudine sul rettangolo verde. Caparbietà, tenacia e generosità, abbinate a una freddezza eccezionale nei pressi della porta. Interrompe così un digiuno lungo due mesi.

ARENA sv.

INZAGHI 8 Ripropone l’attacco fisico della scorsa settimana, si affida ai meccanismi rodati in difesa e consegna alla coppia danese le chiavi della metà campo. Arriva così una vittoria pienamente meritata, al termine di una partita nella quale i padroni di casa trascorrono più tempo a scambiare opinioni rivedibili con l’arbitro che a tentare di mettere in difficoltà i nerazzurri. M.A.