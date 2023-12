LE PAGELLE. Nicolas strepitoso. Piccinini perde 2 palloni ’sanguinosi’

Nicolas 7,5: strepitoso negli unici due tiri scagliati dalla Ternana.

Barbieri 6: spinta costante sulla destra, a una meticolosa attenzione difensiva abbina poca precisione nei cross.

Caracciolo 6,5: sui palloni alti trionfa contro tutti gli avversari.

Canestrelli 7: giganteggia contro Raimondo, sfiora il gol da tre punti ma per centimetri deve ricacciare in gola l’urlo di gioia.

Esteves 6: tanta qualità sulla fascia sinistra, ma in apertura di secondo tempo compartecipa al "presepe" che porta al pareggio ternano. Hermannsson 6: si piazza sulla corsia mancina e bada soprattutto a contenere.

Marin 6: pochi sussulti per il mastino romeno, in una gara fatta di abnegazione e un palleggio semplice.

Piccinini 5,5: nel primo quarto d’ora perde un paio di palloni "sanguinosi" nella propria metà campo. L’ammonizione gli costa la sostituzione all’intervallo.

Nagy 6,5: col suo ingresso in campo i nerazzurri riprendono in mano il possesso del centrocampo.

L. Tramoni 6: il lampo del secondo gol personale gli vale la sufficienza, in un pomeriggio con pochi strappi.

Valoti 6,5: un minuto dopo essersi gettato nella mischia sfiora il gol della vittoria, cancellato da uno strepitoso Iannarilli.

Arena 6,5: tre mesi esatti dopo l’ultima gara da titolare, il talento siciliano ritrova la maglia dal primo minuto e dispensa qualità.

Torregrossa sv.

D’Alessandro 6: di fronte a Diakitè, un cliente scomodissimo. Ma con esperienza e rapidità esce spesso vincitore dal duello.

Masucci 6: elettricità e malizia nel cuore della linea offensiva.

Moreo 6: una traversa e un palo in pochi minuti sono lo specchio della sua stagione. Fa di tutto per trovare il gol, ma il "dio Pallone" proprio non vuole premiarlo.

Aquilani 6: il gol incassato dopo 50 secondi dalla ripresa è da circoletto rosso, ma prima e dopo la sua squadra costruisce i presupposti per andare a rete.

M.A.