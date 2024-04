Le parole del direttore generale Giovanni Corrado. "Questa è la peggiore prestazione»

Insoddisfatto per la prestazione di ieri, il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado fa il punto della situazione dopo Brescia, giudicando la sfida del Rigamonti come un incidente di percorso: "Non siamo contenti perché non è stata una prestazione all’altezza della squadra - dichiara Corrado –. Col Brescia è stata una brutta partita. E’ vero, il trend del girone di ritorno è positivo, il Pisa ha più punti ed è una squadra che sta crescendo, ma la sconfitta di ieri ha inciso molto". Paragonando la partita ad altre sfide, quella di ieri è stata forse una delle peggiori del torneo: "Abbiamo fatto tante prestazioni nelle quali abbiamo perso dopo aver fatto buone partite – prosegue Corrado –, mentre col Brescia invece abbiamo giocato male e abbiamo perso meritatamente. Io non credo ci siano state tante prestazioni come quelle di oggi". Paragonandola alle ultime gare infatti, la squadra non è stata presente per il diggì nerazzurro: "Abbiamo fatto peggio di Como, lì avevamo reagito, ieri no - analizza Corrado -. Non siamo stati presenti e così non possiamo perdere. La partita col Palermo è stata una vittoria di squadra, oggi è stata una sconfitta di squadra".

Il direttore guarda già avanti: "Questo ci deve dare la rabbia giusta ed è un incidente di percorso che deve rimanere tale - precisa il diggì del Pisa -. Può essere una giornata in cui non si è nella propria migliore versione, serviva altro e ci è mancato. Dobbiamo voltare pagina. Non può lasciarci minimamente soddisfatti questa prestazione. Abbiamo valori umani e tecnici superiori rispetto a quelli che abbiamo dimostrato". I limiti del Pisa però sono evidenti: "Quando la squadra è libera di pressioni agisce meglio. Dobbiamo essere bravi a fare di più. Dobbiamo trovare la chiave per cercare di aiutare la squadra a esprimersi al meglio". In chiusura Corrado parla anche delle voci di mercato su Stefanelli e Aquilani: "Nel momento in cui ci sono professionisti chiamati da realtà importanti significa che hanno dei valori e abbiamo scelto bene - conclude il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado –. Sia Aquilani che Stefanelli sono estremamente concentrati sul presente e la stagione del Pisa. Non mi infastidisce che ci siano queste voci perché li vedo concentrati, non sono preoccupato".

Michele Bufalino