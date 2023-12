Le parole di Aquilani. "Orgogliosi della nostra partita»

E’ un Pisa dai due volti quello che dipinge il tecnico Alberto Aquilani. I risultati proprio non arrivano e a mancare sono gol e risultati, ma il tecnico resta soddisfatto per aver fatto la partita. Preoccupante invece la mancanza di cattiveria. "Siamo venuti qui e abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che mette sotto tutti in questo campionato - dichiara Aquilani -. Dobbiamo essere orgogliosi di aver fatto la partita che abbiamo fatto, tenendo anche l’avversario nella propria area e tenendo bene il campo. Bisogna però essere più bravi e cattivi perché determiniamo poco e questo non va bene". L’allenatore del Pisa, la cui fiducia è stata confermata per il momento, si è assunto le responsabilità di questa situazione: "I ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto e la responsabilità è la mia - analizza il tecnico -. Per vincere bisogna essere più bravi in tutte le fasi". I problemi sono sempre gli stessi tra errori difensivi e reti che mancano, ma non solo: Bisogna sbagliare meno, fare cose facili", ribadisce l’allenatore. Aquilani chiarisce poi il motivo che ha tenuto D’Alessandro out prima della partita: "D’Alessandro non si è sentito bene, aveva giramenti di testa e non se l’è sentita di giocare", precisa il tecnico. Due sono le cose di cui tenere conto per l’allenatore nerazzurro: "Ci sono due aspetti che emergono in questa gara - prosegue Aquilani - Da un lato la partita è stata giocata bene e abbiamo creato più del Catanzaro. Dall’altro però abbiamo perso, ma io devo prendere le cose positive e anche quelle negative. Adesso è un momento negativo e dobbiamo essere più bravi di così". A mancare è un attaccante che la butti dentro e il Pisa adesso si aggrappa a Gliozzi: "Forse senza Torregrossa, Gliozzi è l’unica vera punta che abbiamo - ammette il tecnico -. Cerchiamo i gol, ma se non li fanno è colpa mia. Ci abbiamo provato in tutti i modi a far gol e abbiamo anche avuto la sfortuna di avere avuto un avversario che ha segnato pochi secondi dopo aver fatto un cambio. Dobbiamo allenarli meglio in area perché ci manca qualcosa proprio lì". Errori e sfortuna sono la discriminante di questa gara per Aquilani: "Siamo con l’acqua alla gola a causa dei risultati, ma abbiamo fatto tutto per fare risultato - continua Aquilani - La fortuna non ci sta aiutando". Al posto dello squalificato Canestrelli ci sarà Caracciolo: "Contro il Palermo tornerà a disposizione Caracciolo al 100%, potrebbe sostituire Canestrelli".

Michele Bufalino