Le parole di Giovanni Corrado. Il direttore Stefanelli: "Il mercato? Faremo valutazioni». "C’è chi spera che Pisa non cresca»

I due direttori Corrado e Stefanelli arrivano a braccetto in sala stampa per anticipare i temi del mercato di gennaio e fare un bilancio sulla situazione attuale. "Vincere una gara come questa ha un valore importante - dichiara Giovanni Corrado -. Pensiamo a non passare un Natale troppo sereno, ma restando concentrati perché i ragazzi si alleneranno anche a Natale prima di partire per Terni". Si toglie anche qualche sassolino sulla scarpa il diggì nerazzurro: "In questo momento ci vuole flessibilità per aiutare città e squadra - prosegue il direttore -. Purtroppo questa società arriva in una città che è indietro di 50 anni e oggi accanirsi su determinati aspetti ci sorprende, dopo 7 anni di lavoro. Qualcuno, quando le cose vanno troppo bene, forse non è contento e viceversa. C’è un Dna di questa città che in certi versi non è cambiato, ma non è una questione di istituzioni. C’è un sistema che forse ancora non abbiamo ben conosciuto e spera che Pisa non cresca". Un ringraziamento da parte di Corrado va ai tifosi di Curva, ma il diggì non digerisce i fischi: "Ringraziamo la curva perché ha coperto anche con il loro tifo alcuni tifosi, se così possiamo chiamarli, hanno fischiato i tifosi".

Per il mercato invece tutto rimandato a dopo Santo Stefano: "La partita con la Ternana è fondamentale - conclude Corrado -. Chiuso al meglio l’anno, faremo tutte le valutazioni". Conferme anche da parte di Stefano Stefanelli, perfettamente allineato a Corrado: "Sul mercato partiremo dopo la partita con la Ternana. Solo in quel momento gli incastri inizieranno a muoversi - annuncia il direttore -. Dobbiamo fare più punti possibile perché anche la classifica è importante in chiave mercato". Tra i reparti maggiormente attenzionati c’è quello offensivo: "In attacco qualcosa ci è mancato - ammette Stefanelli -, ma siamo pronti a fare quello che serve nel bene e nell’interesse del Pisa. Data la lista over sarà un mercato di entrate e di uscite e una sessione molto delicata, ma abbiamo una società ambiziosa e possiamo stare tranquilli". Stefanelli conclude il suo intervento parlando di Nagy e Mlakar: "Nagy al di là di quello che si pensa, ha risposto sul campo con una prestazione da professionista, calciatore e uomo importante - conclude Stefanelli - Mlakar è stato un acquisto importante e su di lui ci crediamo. Non ha trovato il gol fino ad oggi ma aveva fornito degli assist. Oggi ha fatto una grande prestazione e siamo contenti. Ci aspettiamo che continui così".

Michele Bufalino