Le prime convocazioni

La partita di sabato alle 14 al "Druso" di Bolzano contro il Sudtirol precederà l’ultima sosta per le nazionali prevista nell’anno solare. Nelle quattro partite giocate dal rientro dalla sosta precedente, il Pisa ha totalizzato quattro punti in quattro gare, tre delle quali giocate all’Arena Garibaldi. Considerando solamente questo lasso di tempo, la squadra di Aquilani risulterebbe dodicesima in classifica, tendenzialmente in linea con il quattordicesimo posto attuale. Intanto sono già arrivate le prime tre convocazioni dei nerazzurri nelle nazionali. Quella di sabato non risulterà "spartiacque", termine con il quale sono state definite già troppe partite in questo inizio campionato, ma una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di arrivare alla sosta in una posizione di classifica più tranquilla e con l’umore sollevato, anche perché rappresenterebbe l’aver infranto il tabù Sudtirol, vittorioso in due gare su due contro il Pisa la scorsa stagione.

Mentre la squadra si sta preparando al Cento Coni di Tirrenia, per alcuni uomini di Aquilani sono già arrivate le convocazioni dalle rispettive nazionali. Marco Rossi, il commissario tecnico dell’Ungheria, ha infatti già diramato e pubblicato la lista per gli impegni dell’Ungheria contro Bulgaria e Lituania, decisivi per la qualificazione per quella che sarebbe la terza partecipazione consecutiva agli europei. Nella lista, ovviamente, presenta Adam Nagy, che, mentre al Pisa il feeling tecnico con Aquilani non sembra essere sbocciato, continua a essere un elemento imprescindibile per la nazionale magiara.

Stesso discorso vale per Jan Mlakar. Il numero 17 nerazzurro, che contro il Como, schierato largo a sinistra nel 4-2-3-1 ha giocato la sua migliore partita da quando è arrivato in Toscana, è stato convocato nuovamente dal ct Matijaz Kek. Proprio quello di esterno sinistro è il ruolo in cui il giocatore del Pisa è titolare in nazionale, e dovrebbe esserlo anche nelle ultime due partite del gruppo H, contro Danimarca e Kazakistan. Anche in questo caso, le due gare saranno decisive per la qualificazione agli europei, competizione dalla quale la Slovenia manca dal 2000, anno della sua unica partecipazione. Ancora in attesa di convocazione, invece, sia Marin con la Romania che Hermannsson con l’Islanda, chiamati nell’ultima sosta. Entrambe le selezioni non hanno ancora diramato ufficialmente la lista dei giocatori scelti.

Lorenzo Vero