Leonardo Loria e Idrissa Touré con le valigie. Valzer degli attaccanti: società alla finestra

di Michele Bufalino

Il Pisa ha iniziato a muoversi soprattutto in uscita, per provare a smuovere le acque in lista over. I due maggiori candidati alla cessione infatti sono Leonardo Loria e Idrissa Touré (foto). Per il secondo lo Spezia si sarebbe fatto sotto con una offerta di prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma i dirigenti del Pisa avrebbero risposto picche a una prima offerta. Si parla quasi di 1,5 milioni di euro, ma le parti continuano a trattare. Loria non dovrebbe essere destinato ai bianconeri, ma comunque alla cessione. Alcuni club di Serie C e Serie B si sarebbero fatti avanti alla finestra con i nerazzurri che avrebbero, come priorità, quella di far giocare il portiere, ormai nella lista over. Così la società nerazzurra si è fatta avanti per due giovani under. Il primo è Petar Zovko, terzo portiere dello Spezia, classe 2002, mentre l’altro è il calciatore rumeno Alexandru Borbei, classe 2003, del Lecce. Per quest’ultimo è arrivato per il momento un secco no da parte dei pugliesi, mentre per il primo le parti stanno parlando. Per quanto riguarda invece il valzer degli attaccanti la situazione continua ad essere molto complessa. Luca Moro è ormai in uscita sia dallo Spezia, sia dal Sassuolo, società proprietaria del cartellino. Su di lui però oltre al Pisa ci sono anche la Feralpisalò e il Lecco, mentre appare più in vantaggio in questo momento la Reggiana che avrebbe offerto un prestito biennale ai neroverdi. Il Pisa resta alla finestra, ma la società preferirebbe acquistare il giocatore a titolo definitivo o con un prestito condizionato. I nerazzurri restano molto forti su Edoardo Soleri del Palermo, per il momento l’unico con cui c’è un dialogo davvero molto avviato e in stato avanzato, ma nelle ultime ore anche il Brescia ha provato a inserirsi di nuovo, dopo aver sondato il terreno precedentemente nelle scorse settimane, al pari del Pisa. Per il resto situazione ferma per Nicholas Bonfanti del Modena, con molte pretendenti all’orizzonte, mentre l’affare Francesco Caputo (36 anni) dell’Empoli, se dovesse andare in porto slitterà negli ultimi giorni. Con l’Empoli potrebbe anche tornare di moda il nome di Stiven Shpendi, in uscita dagli azzurri, riguardo il fratello Cristian Shpendi il Pisa tratta ancora col Cesena per la prossima stagione.

Continua anche il dialogo con l’Udinese per il 18enne Vivaldo Semedo, mentre ormai non si sente più parlare di Thomas Henry del Verona. Infine, in uscita, Ettore Gliozzi aspetta gli sviluppi del calciomercato, con una lunga lista di pretendenti su di lui tra cui Bari, Catanzaro, Spezia e Ternana. Come Gliozzi anche Pietro Beruatto attende di capire l’evolvere degli eventi, dopo l’interessamento di Frosinone e il Sassuolo su di lui.