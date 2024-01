"Lo Spezia si rinforza: arrivi importanti per risalire la classifica"

Quello che sabato alle 16:15 arriverà all’Arena Garibaldi sarà uno Spezia rivoluzionato, stravolto dal mercato di gennaio. Nel tentativo di risalire la classifica, che al momento li vede all’ultimo posto, con gli stessi punti – 17 – della FeralpiSalò, la società ligure si sta dimostrando una delle più attive in questa finestra di scambi invernale. Così, dopo l’acquisto di Vignali dal Como in prestito, proprio nella giornata di ieri, è arrivata l’ufficialità di un doppio colpo di spessore per la B: Ales Mateju dal Palermo e Diego Falcinelli dal Modena. Due innesti importanti nell’organico a disposizione di Luca D’Angelo, che garantiscono esperienza. La mezzala proveniente dal Palermo vanta in totale 115 presenze in Serie B, oltre a una quarantina in Serie A e a ben quindici con la nazionale della Repubblica Ceca. L’attaccante ‘91, ex tra le altre di Perugia, Crotone, Sassuolo e Stella Rossa è un vero e proprio veterano della categoria con 37 reti in 202 incontri (oltre a 114 partite giocate in Serie A). Il suo arrivo va a incrementare così un reparto, quello offensivo, che nonostante la presenza di Pio Esposito e di quel Luca Moro tanto voluto da metà campionato (e non solo), al momento ha prodotto solo sedici reti, risultando il peggiore della B. Acquisti che fanno fronte a delle partenze, come quella di Dragowski direzione Panathinaikos, di Serpe alla Turris, di Ekdal, svincolato e di Kelvin Amian direzione Ligue1, verso Nantes. Insomma, lo Spezia uscirà rivoluzionato da questo mercato, e i primi effetti di questo "cambio di pelle" potrebbero essere già andare in scena a Pisa. Lorenzo Vero