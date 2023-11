Marco D’Alessandro pronto a tornare. Grande duttilità: come cambierà la squadra

Con un mese di anticipo rispetto all’inizio della sessione di calciomercato invernale, il Pisa sembra poter godere già adesso di ciò che sembra un vero e proprio nuovo acquisto. Marco D’Alessandro è pronto a tornare. Due mesi dopo la distrazione parziale del legamento laterale del ginocchio sinistro, accusata alla terza giornata di campionato contro il Bari, il numero 77 potrebbe tornare in campo già sabato, contro il Brescia di Maran. Un rientro che permette ad Aquilani di ritrovare un titolare del suo Pisa "ideale". Il suo infortunio, che ha seguito quello di poche settimane quello di Matteo Tramoni, sembrò l’avverarsi di una vera e propria maledizione. I due esterni titolari infortunati a lungo termine dopo sole tre giornate. Da lì, è nato un susseguirsi di motivi, uomini, tentativi, per provare a ovviare l’assenza di D’Alessandro, che nelle prime giornate si era dimostrato già coordinato con le idee dell’allenatore, frizzante e quasi sempre tra i migliori in campo tra le fila nerazzurre. Né Mlakar (nonostante le ultime due buone prestazioni contro Como e Sudtirol), né i vari Arena e Vignato hanno dimostrato la quantità e quantità offerta dall’ex Monza.

D’Alessandro tra le altre cose, garantisce anche duttilità, quindi maggiore possibilità di scelta allo stesso Aquilani. Ipotizzando un undici titolare, mantenendo come punto di riferimento il 4-2-3-1, il modulo base del Pisa in questa stagione, il 77 può agire in entrambe le fasce, a seconda della scelta dell’altro esterno. Quello di esterno destro, ruolo svolto a inizio stagione con Tramoni sulla sinistra, potrebbe riproporsi in caso di concomitanza in campo con Mlakar o Vignato. Più probabile vedere il dirottamento sul lato opposto, da lui preferito – come dichiarato dallo stesso al termine di Pisa-Parma – con Lisandru (o Arena) sulla destra. La possibilità di giocare su entrambe le fasce di D’Alessandro si estende anche al caso della riproposta da parte di Aquilani della difesa a tre, utilizzata più volte in questo inizio di stagione. Quello dell’esterno a tutto campo è un ruolo che ha svolto a lungo in carriera, come all’Udinese, all’Atalanta e al Monza. Un rientro, insomma, quanto mai atteso e gradito per il Pisa, e ormai imminente. Intanto, i tifosi venerdì hanno potuto testare con i loro occhi la condizione del giocatore, nell’allenamento a porte aperte all’Arena che ha visto, nelle varie partitelle svolte, lo stesso D’Alessandro tra i più attivi. Tanta è la carica e la voglia da parte sua di tornare, così come è quella di tutti i supporter del Pisa, per potersi godere "finalmente" uno dei nuovi volti più importanti della squadra.

Lorenzo Vero