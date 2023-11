Mattia, tu si que Valoti. Tra i migliori marcatori

di Michele Bufalino

Un doppio lampo di Mattia Valoti ha riportato la luce in casa nerazzurra, mentre Pisa ha scoperto un bomber atipico. Con la doppietta di ieri Valoti è balzato al comando, sempre più solo, della classifica marcatori della squadra di Aquilani, a quota cinque reti, mentre i suoi compagni di squadra andati in gol sono tutti fermi a quota uno. Il calciatore in prestito con diritto di riscatto dal Monza però è riuscito anche a volare al quinto posto della classifica marcatori del campionato Cadetto, alle spalle di Coda della Cremonese (8 reti), Casiraghi del Sud Tirol (7), Man e Benedyczak del Parma (6) e, infine, si trova a braccetto con un gruppo di giocatori che, come lui, hanno segnato cinque reti, ovvero Vandeputte del Catanzaro, Cutrone del Como, Pedro Mendes dell’Ascoli e Borini della Sampdoria. Niente male per il trequartista, apparso in gran forma contro il Sud Tirol ma, più in generale, nell’ultimo periodo. Valoti infatti è il calciatore più prolifico delle ultime partite, avendo segnato 4 gol nelle ultime 3 partite disputate contro Venezia, Como e, appunto, gli altoatesini.

La prima rete in nerazzurro era stata invece messa a segno su rigore contro il Parma il 29 agosto scorso, ma fu un fuoco fatuo. Il calciatore infatti ci ha messo molto tempo a carburare e a trovare la sua dimensione, con un rendimento altalenante. Con il Modena ad esempio è durato solo 45’, mentre con il Cosenza è uscito dopo poco più di un’ora di gioco. Nelle ultime tre partite, passando dalla sconfitta di Venezia, al pareggio con il Como, fino alla vittoria col Sud Tirol, la crescita del Pisa da zero a tre punti è passata proprio dal suo piede, decisivo e pesante per gli ultimi quattro punti conquistati in campionato. È lo stesso calciatore ad aver spiegato la sua crescita, ma anche i suoi momenti di buio: "Venivo da un periodo di inattività a Monza e non sono arrivato a Pisa in condizioni ottimali - ha dichiarato infatti dopo la partita col Sud Tirol il calciatore -. Mister Aquilani e lo staff mi sono stati dietro e mi hanno fatto crescere fisicamente, sapendomi aspettare". D’altronde Valoti non è solo diventato l’attuale punto di riferimento della manovra offensiva di Aquilani, ma è anche il simbolo di tutti quei giocatori che hanno dovuto iniziare col freno a mano tirato a causa di lunghi periodo di inattività o scarsa forma al loro approdo a Pisa, per poi pazientemente crescere. Oltre a Valoti infatti Barberis è un altro caso emblematico, così come Esteves, in crescita esponenziale ma, oltre al portoghese, ora il Pisa attende di poter rivedere anche i migliori Vignato, Gliozzi e Torregrossa. La risalita nerazzurra riparte da questi giocatori, per poter lasciarsi finalmente alle spalle un periodo durissimo.