Mattia Valoti: "Portiamo a casa i 3 punti con umiltà"

"Giocare in questo campo è sempre dura. Siamo arrivati qua con umiltà e abbiamo portato a casa i tre punti: siamo contenti". Così, in estrema sintesi, Mattia Valoti ha raccontato ai microfoni di Punto Radio la gioia del Pisa in seguito alla vittoria di Bolzano contro il Sudtirol. Vittoria decisa dallo stesso numero 27, grazie a una doppietta che lo conferma sempre più capocannoniere della squadra, con cinque gol: "La doppietta è un’importante soddisfazione personale. So che i gol sono una mia caratteristica e devo sfruttarla al massimo, mi era già capitato a Monza di essere il capocannoniere della squadra, adesso devo aiutare i miei compagni a segnare e a crescere". "Ora sto bene. Quando sono arrivato non ero al meglio dopo un periodo di inattività a Monza. Io, lo staff e il mister siamo stati bravi a lavorare e a farmi crescere di condizione"."Siamo forti, fin’ora non abbiamo dato continuità, ma abbiamo grossi margini di miglioramento".

L. V.