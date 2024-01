Mercato. Fermento per gli scambi aspettando i colpacci

Divisi tra cessioni e acquisti, il Pisa prova a indirizzare il calciomercato cercando di dare quella scossa necessaria a cambiare l’inerzia della classifica. Proprio la graduatoria però al momento è l’ostacolo più grande, a causa del tredicesimo posto, per convincere i top player, anche in esubero dalla Serie A, a vestire il nerazzurro. Intanto ieri un nome nuovo è emerso per l’attacco, anche se non sarà una priorità, ma un nome in più nella rosa. Si tratta del giovane 2005 Vivaldo Semedo dell’Udinese, 5 presenze nel 2022-23 e una sola nel 2023-24 con la divisa bianconera. Il calciatore è seguito anche dagli olandesi del Volendam. Per il resto Stefanelli e Giovanni Corrado restano alla finestra per gli altri nomi. A partire da Edoardo Soleri del Palermo. Per il giocatore, classe 1997 però, sembra si stia scatenando una vera e propria asta con Pisa, Catanzaro, ma anche Modena, sul giocatore.

I nerazzurri, come emerso anche nei giorni scorsi sulla colonne del quotidiano, stanno seguendo più o meno tutti quei calciatori che potrebbero cambiare casacca a gennaio, attendendo l’uscita giusta. Da Nicholas Bonfanti del Modena, passando per Luca Moro (di proprietà del Sassuolo), attualmente allo Spezia, mentre l’idea Thomas Henry dalla Serie A e dal Verona si fa via via sempre più complicata. In uscita invece da Spezia continuano i tam tam mediatici sui calciatori di proprietà dello Sporting Club. Secondo quanto emergerebbe dalla Ligura infatti Aquilani avrebbe posto un veto sulla cessione di Nagy (e si sarebbe raffreddata anche la pista coreana dell’Ulsan Hyundai). Una situazione legata quasi certamente ai problemi fisici di Barberis (uno stiramento) che lo stanno costringendo fuori. Bisognerà capire se il ‘veto’ è temporaneo oppure se il giocatore ha invece scalato le gerarchie, ma questo si sarà chiaro soltanto nelle prossime settimane. Sempre da Spezia si paventa la possibilità di un arrivo in prestito di Adrian Rus (attualmente di proprietà del Pisa, ma a sua volta in prestito al Pafos a Cipro).

Il rientro di Tramoni in allenamento invece potrebbe davvero far propendere per una cessione sulla trequarti. I candidati più probabili restano sempre Emanuel Vignato e Alessandro Arena, anche se per i due giocatori non sono ancora arrivate offerte concrete.

Michele Bufalino