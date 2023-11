Miracolo pisano Premio a sorpresa a Ira degli Dei

Miracolo sugli Escoli. Il premio internazionale “Longines Fegentri World Championship Gentlemen Riders”, che era la corsa di maggior fascino e spettacolarità in programma ieri a San Rossore, è stato vinto dal cavaliere pisano (di Barbaricina) Alessandro Pisani in sella a Ira degli Dei. Il cavallo non vinceva da un anno, il cavaliere da due. Pisani, 62 annui (età non facile per un gentlemen rider), è molto conosciuto per essere uno dei titolari dei “I Sellai di Pisa” in via Due Arni. All’aprirsi delle gabbie Pisani si è portato in testa e nella stessa posizione ha concluso il percorso dei 1750 metri della pista grande precedendo Glory Box; terzo Shikami in sella al quale era il primo degli stranieri, il fantino della Repubblica Ceca Matthias Luka di soli 19 anni. Oltre alla coppa al vincitore Alfea ha donato a tutti i partecipanti un oggetto-ricordo dell’evento svoltosi a San Rossore con un esito così particolare.

Un buon pubblico ha affrontato la giornata bigia ripagato da corse di buon livello. Tre erano le corse per puledri. La più attesa era la prova per debuttanti dedicata a Enrico Serboli, figura di appassionato e di proprietario prematuramente scomparso, sulla distanza dei 1600 metri. Il favorito Muratone non ha deluso vincendo senza problemi montato con la consueta sicurezza da Dario Di Tocco. In questa corsa era anche in palio un artistico trofeo- challenge destinato al proprietario che vincerà due edizioni della corsa in cinque anni. Bel confronto nella condizionata premio “Bardelli 1871 Oreficeria”, metri 1500, che aveva per sponsor l’antico negozio situato nella sua sede storica di Borgo Stretto.

Il successo non è sfuggito a Dark Defence che ha battuto Mr Darcy, il puledro di Massimiliano Allegri. Mario Bardelli ha consegnato le coppe in palio al proprietario e al fantino del vincitore. Infine, terza corsa riservata ai puledri, la maiden per femmine – premio “Romanella”, sulla distanza dei 1600 – successo della favorita Calle Almazora, ancora con Dario Di Toco in sella. Affollati le due corse poste in chiusura di convegno (una maiden per cavalli di 3 anni, un handicap per 3 anni e oltre), cioè i premi dedicai a Ilai Picchi e a Polifemo Orsini, due bandiere della storia ippica del “paese dei cavalli”. Nel premio “Picchi”, metri 1750, è emerso Treasure Soul (M. Acosta) mentre nella corsa dedicata a Polifemo Orsini, metri 1500, il light weight Havan Billy ha propiziato al fantino pisano Dario Di Tocco il terzo successo in giornata. Nella settimana che viene il calendario non prevede le corse del giovedì e si tornerà a San Rossore direttamente domenica prossima. Confidando in altri miracoli sportivi...

