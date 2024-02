Miraggio "90 minuti"

C’è un problema di tenuta atletica in seno al Pisa Sporting Club? Solamente 8 giocatori su 26 tra i giocatori scesi in campo hanno giocato per almeno 90 minuti un numero superiore al 50% delle gare disputate. Tutti gli altri vengono sostituiti con puntuale frequenza. Malissimo Ernesto Torregrossa che in tutto il campionato ha giocato una volta per 90 minuti in 14 presenze, pari al 7% delle partite. Evidenti problematiche anche per D’Alessandro, fermato da due infortuni, ma solo una volta in 13 partite presente per tutti e 90 i minuti di gioco, così come Mattia Valoti che riesce comunque a massimizzare il proprio rendimento con 8 reti in 1346 minuti disputati, ma solo 3 volte su 22 partite ha disputato un’intera sfida.

Anche Miguel Veloso ha concluso solo 7 volte in 20 partite disputate 90 minuti, essendo costretto spesso alla sostituzione. Problemi fisici che hanno attanagliato invece Calabresi, di fronte a quattro partite sole ‘complete’, a fronte di 16 presenze. Discorso a parte per Masucci, nessuna partita completata, ma 11 presenze e soli 97 minuti disputati. Si sa che il capitano è alla sua ultima stagione in nerazzurro ed è considerato un jolly dalla dirigenza. Infine Barberis, 432 minuti disputati, 2 partite disputate per intero e 7 presenze, con tante problematiche di natura fisica.

Da questi numeri si conferma una sensazione delle ultime settimane. Sono evidenti quindi alcuni problemi di carattere ‘fisico’ di alcuni giocatori che non permettono di poter contare per tutta la partita su di loro. La tabella (a fianco) mostra anche i giocatori che non hanno avuto particolari problemi dal punto di vista fisico, ma che spesso sono stati sostituiti o sono entrati a partita in corso. Si tratta però di una minoranza. E’ il caso di Moreo (con un alto minutaggio) con 22 presenze e 3 gare complete, Arena, 2 partite complete e 15 presenze, ma anche Mlakar e Piccinini. Per concludere non mancano anche gli 8 giocatori più continui, sia nel rendimento, sia nel minutaggio, sui quali Aquilani conta sempre.

Sono il portiere Nicolas e il difensore Canestrelli, mai sostituiti nelle loro 25 presenze tra campionato e coppa. Dopo di loro Marius Marin, con 1810 minuti disputati e 14 partite giocate per 90 minuti, quindi Pietro Beruatto, anche se il terzino negli ultimi due mesi ha giocato col contagocce e, infine Esteves, Leverbe e Caracciolo. Proprio quest’ultimo ha dimostrato che su di lui si può contare, raggiungendo dopo l’infortunio il 77% di partite per intero disputate.