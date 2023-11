Mlakar caparbietà e assist. E Valoti c’è. In ombra la regia di Veloso e Barberis

NICOLAS 6,5. Gran parata su Cutrone. Uscita disperata sulla traversa colpita sempre dal centravanti lombardo. Fortunato sul palo colpito da Chajia.

ESTEVES 5,5. Viene riproposto nel ruolo di terzino nella linea difensiva e ne risente un po’ la sua spinta propulsiva. Si fa vedere col contagocce sulla trequarti.

BARBIERI 6. Attenzione in copertura e intraprendenza quando prova a spingere.

CANESTRELLI 6,5. Dopo aver guidato la linea difensiva a tre, comanda anche quando con i compagni si schiera a quattro. Si concede anche il lusso di sganciarsi in profondità nella ripresa.

LEVERBE 6. Sembra trovarsi più a suo agio nella difesa a quattro. Limita le amnesie evidenziate nelle scorse settimane e va anche vicinissimo a propiziare il raddoppio nel secondo tempo.

BERUATTO 6. Si piazza nuovamente sulla fascia e chiude tutte le traiettorie disegnate dagli avversari. Ringhia su tutti i palloni e nella ripresa gioca praticamente da ala aggiunta.

VELOSO 5,5. Si becca un giallo incomprensibile. La sua regia è un po’ troppo compassata e nell’intervallo viene lasciato in panchina. (Barberis 5,5: cerca di dare maggior intensità al palleggio, però alla distanza sembra andare un po’ in difficoltà sul piano fisico).

MARIN 6. Nel momento più complesso della gara si carica la squadra sulle spalle. Recupera e ricicla molti palloni fino a quando deve alzare bandiera bianca per un problema fisico. (Piccinini 6: si piazza in mezzo al campo per trainare il baricentro qualche metro più avanti. Ha sul destro la palla della vittoria, ma Semper da campione gli cancella la gioia).

L. TRAMONI 6. Quando la squadra sbanda dopo lo svantaggio, è uno dei pochi a mantenere la bussola. Nella ripresa si intestardisce con la palla fra i piedi. (Vignato 6. Impatto molto buono. Peccato per la botta col destro smorzata dalla difesa).

MOREO 5,5. Propone qualche buona sponda aerea per i compagni, oltre alla solita abnegazione in fase difensiva. In area di rigore però continua a recitare da comparsa.

AQUILANI 6. Finalmente la sua squadra riesce a recuperare lo svantaggio, nonostante un primo tempo negativo sul piano della continuità nella manovra. Le occasioni da gol però non mancano e non è un caso che il pareggio arrivi al termine di una bella manovra.

M.A.