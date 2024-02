Nicholas Bonfanti, il goleador del Pisa: 3 reti in 6 partite, punto di riferimento in attacco Il numero 9 del Pisa, Nicholas Bonfanti, si conferma come punto di riferimento offensivo con 3 gol in 6 partite. Nonostante l'uscita anticipata per un problema muscolare, si posiziona al secondo posto dei marcatori di squadra.