"Non deve servirci lo schiaffo per svegliarci": Barberis su Pisa-Como Il Pisa evita la terza sconfitta consecutiva grazie a un ottimo secondo tempo. Andrea Barberis commenta: "Non deve servirci lo schiaffo per svegliarci". La squadra deve lavorare e sperare in episodi a favore per una svolta.