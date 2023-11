Notiziario. Marco D’Alessandro torna a esercitarsi

Ritorno in gruppo senza intoppi per Marius Marin ed esercizi col pallone per Marco D’Alessandro ed Ernesto Torregrossa. Sono le buone notizie che emergono dalla settimana di allenamento del Pisa Sporting Club. Dato il fastidio al polpaccio che il rumeno aveva accusato durante il match, tanto da costringere il tecnico Alberto Aquilani al cambio, la situazione si è normalizzata. Il giocatore infatti è rientrato nel gruppo squadra senza problemi.

Buone notizie anche per D’Alessandro, immortalato mentre calcia nelle storie instagram del Pisa. Il suo rientro è sempre più vicino, probabilmente contro il Brescia il prossimo 25 novembre. Stesse condizioni per Ernesto Torregrossa, molto più avanti rispetto a D’Alessandro poiché emerge un cauto ottimismo da parte dello staff nerazzurro. Il calciatore infatti aveva saltato la sfida col Como e resta sempre in forse per il match contro il Sud Tirol di domani pomeriggio, ma da giorni si allena sia in gruppo, sia a parte e l’ultima parola spetterà ad Alberto Aquilani in conferenza stampa. La squadra intanto si è allenata anche all’Arena Garibaldi, dopo un inizio di settimana al Centro Coni di Tirrenia, dove ha continuato a svolgere attività fino ad oggi, giorno della rifinitura che si svolgerà nuovamente all’Arena Garibaldi prima della partenza in aereo per Bolzano. Nelle sedute tecnico-tattiche sui prati dell’Arena e di Tirrenia, dopo il riscaldamento iniziale il programma di lavoro è proseguito con una serie di esercitazioni divise per reparto e con una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto. Infine secondo alcune indiscrezioni da Torino il direttore del Pisa Stefano Stefanelli potrebbe andare alla Juventus entro fine stagione, ma secondo quanto appreso queste voci non troverebbero riscontro e il diesse nerazzurro ha un contratto che lo lega alla formazione pisana fino al giugno 2025 con la mente già proiettata verso il mercato di gennaio.

Michele Bufalino