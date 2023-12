PALERMO, PARLA CORINI. "Momento non facile. Possiamo fare molto meglio»

Eugenio Corini resta in discussione, con un ottavo posto che ha ancora diversi margini di miglioramento, in una situazione di flessione di classifica che ha visto i rosanero perdere alcune posizioni. Il tecnico dei siciliani ha presentato la partita in conferenza stampa: "Stiamo vivendo un momento particolare a livello di risultati – dichiara Corini –. Quando vai in una dinamica negativa alcune certezze che davi per consolidate vengono meno. Nelle ultime otto partite abbiamo fatto fatica. Sappiamo che possiamo fare molto meglio. Aver recuperato giocatori non vuol dire che siano pronti fisicamente. Siamo arrivati a un centimetro da una vittoria, dentro questo percorso di difficoltà vedo quel seme che stiamo gettando per far sì che questa squadra torni quella di inizio campionato". Corini paragona la parte iniziale del campionato con il momento attuale: "Bisogna trovare una media tra il Palermo di inizio campionato e questo – prosegue il tecnico dei rosanero –. Dobbiamo spingere forte in queste tre partite per andare a raccogliere punti fondamentali per la classifica. Vogliamo sviluppare un girone di ritorno con una media qualitativa tra quello che è stato l’inizio di campionato e il Palermo di adesso". I siciliano arrivano da un rocambolesco 3-3 contro il Parma: "A Parma la squadra ha difeso bene, è stata compatta. Il rammarico resta sulle situazioni da palla inattiva, potevamo gestire meglio le situazioni legate al secondo e al terzo gol – conclude l’allenatore –. In certe situazioni non si può sperare ma si deve fare".

Michele Bufalino