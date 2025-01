Parola agli esperti. "Stiamo diventando più cinici e più squadra»

Con il Pisa secondo in classifica con 46 punti, a sole tre lunghezze dal Sassuolo capolista, cresce l’entusiasmo intorno alla squadra nerazzurra e anche una domanda: i primi due posti sono ancora contendibili? A parlarne, con toni positivi ma prudenti, sono tre ex calciatori del Pisa, Lamberto Piovanelli, Simone Calori e Nicola Ciotola, che hanno condiviso le loro riflessioni.

Piovanelli, leggenda nerazzurra ed eroe di due promozioni in Serie A nel corso dell’epoca Anconetani non nasconde l’ammirazione per il lavoro svolto dal tecnico e dalla società. "La strada intrapresa è quella giusta - dichiara -. Stiamo diventando più cinici e più squadra. Il mister è riuscito a creare un gruppo familiare, e in Serie B, senza gruppo, non fai nulla". Piovanelli elogia anche l’atteggiamento dei giocatori: "Quando fanno gol, esultano tutti, sia in campo che in panchina. Questo dimostra l’unione del gruppo". Sul calciomercato, aggiunge: "Con l’arrivo di Meister e con il recupero di giocatori come Morutan, la squadra può solo crescere". Tuttavia, sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione: "La Serie B è lunga e dura, bisogna rimanere sul pezzo, non mi fido. Per me non è ancora deciso nulla".

Anche Simone Calori, protagonista di una promozione in Serie B e tra coloro che hanno fatto ripartire la squadra dopo il fallimento del 2009 riconosce i progressi dei nerazzurri, pur avvertendo anch’esso che tutto è ancora da giocare. "Il Pisa ha qualcosa di diverso quest’anno, a livello di gruppo e organizzazione. La società si è mossa bene sia in estate che ora, dimostrando di voler puntare in alto". ha affermato. Calori evidenzia l’importanza delle mosse di mercato, specialmente dopo la partenza di Beruatto: "Candela e Sernicola sono nomi importanti per rinforzare le fasce, in passato ho criticato l’operato della dirigenza, ma quest’anno è evidente che si punta tutto sulla Serie A". Non manca la curiosità per Meister: "Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario. La squadra gioca bene anche quando non può esprimere il suo massimo, strappando punti fondamentali. Ora si ritrova anche Meister. Ho letto di lui, è un ‘animale’ del calcio".

Infine Nicola Ciotola, "o’ pallonetto" di Pisa-Monza 2007, invita alla prudenza, ma si mostra fiducioso: "Il Pisa ha un bel vantaggio e deve continuare così, restando sempre concentrato. Inzaghi è un maestro nel tenere alta la tensione, questa squadra mi ha conquistato". Sul calciomercato, Ciotola suggerisce di evitare grandi cambiamenti: "Quando una squadra va bene, non bisogna toccarla troppo. Se però c’è un giocatore che può fare la differenza, allora ben venga, come sembrerebbe nel caso di Meister". L’ex attaccante sottolinea che la rosa attuale sembra completa: "La squadra è forte e compatta, sta lottando per il primo posto. Muovere qualcosa adesso potrebbe non essere necessario, al massimo punterei a intervenire sulle fasce dopo l’inaspettata partenza di Beruatto".