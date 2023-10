Passione vela. La 151Miglia Cetilar tutto l’anno. Tante novità per la nuova stagione

Al via la novità della stagione velica 2023-2024. La 151Miglia-Trofeo Cetilar porta la sua esperienza e si prolunga per tutto l’anno sportivo. Nasce un nuovo Campionato in collaborazione tra Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Livorno e Yacht Club Punta Ala. Presentate al Salone e Nautico di Genova le 151 Winter Series-Trofeo Cetilar sono caratterizzate da una formula su quattro giornate tra ottobre e novembre a Punta Ala, una regata di trasferimento a novembre e una manche primaverile a LivornoMarina di Pisa articolata su cinque giorni di regate con le imbarcazioni partecipanti ospitate al molo Mediceo dello Yacht Club Livorno e al Porto di Pisa. Tre Club che collaborano per la 151Miglia-Trofeo Cetilar e anche a questa nuova formula, che ne è una emanazione, cercheranno, in questo modo, di coinvolgere altre barche e altri armatori nella speranza di migliorare sempre le offerte e il divertimento. Il bando è già disponibile su www.151miglia.it con tutte le informazioni relative alle iscrizioni, la suddivisione in classi e altre novità. La regata di trasferimento del 26 novembre, denominata Moonlight, vedrà la partenza cinque minuti dopo la mezzanotte per godere in pieno lo spettacolo della luna piena su un percorso tra Punta Ala e Livorno (Boa Accademia). La prima giornata di regate ha visto venti leggeri che hanno costretto il Comitato di regata a ridurre i percorsi (costiera dei Gran Crociera) e annullare la seconda prova a bastone (Orc). Appuntamento a sabato 28 e a domenica 29 per la seconda e terza giornata di questo nuovo e interessante format.