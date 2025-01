Pisa, parla Inzaghi: "Contro la Salernitana voglio una squadra assatanata"

Pisa, 25 gennaio 2025 – Per il Pisa la partita contro la Salernitana è forse, più di tutte, quella da non sbagliare. La vittoria dello Spezia contro il Sassuolo ha portato i liguri a due punti di distanza dai nerazzurri: un successo permetterebbe così di riportare a cinque i punti di distanza, oltre che ad avvicinare, proprio a due punti, la capolista di Grosso. Filippo Inzaghi tutto ciò lo sa bene, ma conosce anche le insidie della prossima avversaria. L’allenatore ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita.

I NUOVI ACQUISTI

“Sono molto contento di Solbakken e Sernicola. Il primo ha grande qualità e avrà bisogno di tempo per ambientarsi, Sernicola è il giocatore che volevo. Può giocare a destra e sinistra, ci darà una grande mano. La società ha fatto un bel gesto, ci ha rafforzato. Entrambi saranno in panchina. Meister insieme a Lind? Vediamo, a gara in corso è una possibilità”.

TRAMONI E GLI INFORTUNATI

“Domani mancheranno solamente Tramoni e Caracciolo, gli altri ci saranno tutti. Tramoni speriamo di recuperarlo già per la partita con il Palermo. Ci mancano due giocatori importanti, ma abbiamo una rosa importanti che può sopperire a ogni assenza. Leris non consideriamolo fino a fine stagione, magari ad aprile. Esteves, invece non giocherà questa stagione. Morutan sta bene, ma non gioca da nove mesi, non da due giorni. Non deve essere sottoposto a pressioni. A Catanzaro pensavo di metterlo, ma poi la partita si è fatta complicata. Voglio farli fare i primi minuti nel modo giusto. Più allenamenti passano, più la sua condizione migliorerà. Già domani mi auguro possa darci una mano. Rientra anche Vignato, oggi ha fatto il primo allenamento. Arena? È molto criticato secondo me ingiustamente. Anche a Catanzaro, in una partita non delle migliori, lui probabilmente è stato il migliore, ma il più criticato. Deve continuare così. Non era facile trovarsi titolare nella rifinitura. Deve continuare così, ci ha fatto vincere più partite nel girone d’andata”.

LA SALERNITANA

“Un avversario che si è rinforzato, è cambiato. Con il direttore ha fatto bene ad Ascoli, la squadra si è molto rinforzata. Ma noi siamo pronti per una grande partita. Salerno per me è speciale, so cosa pensano di me, cosa speravano. Come all’andata, saremo avversari solamente per novanta minuti. Breda ha portato un’ottima mentalità. Sarà una sfida tosta, come ciascuna. Noi siamo pronti, abbiamo capito che il destino è nelle nostre mani. Se affrontiamo la partita in modo giusto otterremo i risultati: voglio una squadra assatanata, che lotta, che pressa”.

IL MERCATO

“Sono molto soddisfatto di chi è arrivato. Ma penseremo lunedì al mercato. Penso alla partita di domani, alle difficoltà, non voglio passi indietro. Se ci sarà bisogno, ovviamente, la società saprà come agire”.

LO STADIO

“Quando abbiamo giocato in casa abbiamo sempre avuto un tifo pazzesco, uno stadio. Non so quanti saremo ma a me lo stadio sembra sempre pieno per il colore e l’affetto”.

LO SPEZIA

“Nessuna pressione. Anzi, per noi il risultato di ieri è una grande occasione, potremmo accorciare sul Sassuolo. Il risultato però mi interessa poco, sognare non costa nulla, ma la pressione deve averla chi è stato costruito per andare in A. Dobbiamo continuare così per arrivare nel posto dove manchiamo da tantissimo. Non è semplice, ma la squadra è molto ben predisposta. Ci giocheremo ogni partita col massimo della serenità”.