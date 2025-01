Primavera 2, Pisa sconfitto in trasferta a Benevento per 2-1

Pisa, 25 gennaio 2025 - Non basta la reazione del Pisa Primavera per evitare la sconfitta contro il Benevento. Sul campo dell’Avellola, i nerazzurri sono stati superati per 2-1, al termine di una partita decisa nel secondo tempo dalla doppietta di Francescotti, nonostante l’assalto finale della squadra allenata da Innocenti. Il primo tempo si è chiuso senza reti, con i nerazzurri attenti a chiudere gli spazi contro un Benevento propositivo ma poco incisivo. Giuliani, estremo difensore del Pisa, è stato chiamato in causa due volte: al 27’, bloccando una conclusione pericolosa di Francescotti, e al 44’, respingendo un tentativo di Balzano. Nella ripresa, però, la partita ha preso una piega diversa. Al 48’, Francescotti ha portato in vantaggio il Benevento con un tiro preciso, concretizzando una delle prime occasioni del secondo tempo. Poco dopo, al 53’, lo stesso attaccante ha raddoppiato finalizzando una bella azione corale dei giallorossi. Il Pisa ha accorciato le distanze al 64’ con Frosali, bravo a ribadire in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I nerazzurri hanno provato a completare la rimonta, spingendo con insistenza negli ultimi minuti, ma l’espulsione di Casarosa al 51’ del secondo tempo per doppia ammonizione ha complicato ulteriormente le cose. Nonostante il forcing finale, con diverse opportunità sfiorate, come quella di Battista all’80’, il risultato non è cambiato. Il Benevento, forte di un gioco organizzato e delle giocate di Francescotti, ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio. Benevento-Pisa 2-1, il tabellino Benevento: Giangregorio, Fastiggi, Polverino (35'st Puca), Avolio, Eletto, Nonga, Sasso (1'st Borrelli), Donatiello (49'st Squillante), Milucci (6'pt Sessa), Francescotti (49'st Miranda), Balzano. A disp.: Cammarota, Mirashi, Marrone, Festino, Rucci, De Stefano. All.: Iezzo Pisa: Giuliani, Rossi (13'st Battista), Bacciardi, Frosali, Casarosa, Bendinelli, Bettazzi (22'st Ribechini), Cannarsa, Buffon (13'st Tosi), Bocs (13'st Vivace), Bassanini (39'st Novak). A disp.: Rugginenti, Guizzo, Arnesi, Battistella, Cenerini, Giotto. All.: Innocenti Arbitro: Macrina di Reggio Calabria. Assistenti: Robiotta di Sala Consilina e Tagliaferro di Caserta Marcatori: 3'st e 8'st Francescotti, 19'st Frosali Note: Espulso al 51'st Casarosa per doppio giallo. Ammoniti Ross, Casarosa, Nonga, Sessa e Borrelli. Minuti di recupero 2'pt e 6'st

Michele Bufalino