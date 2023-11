"Pisa a Metà del Guado: Un Undicesimo Posto da Difendere"

A un mese esatto dalla conclusione del girone d’andata il Pisa si ritrova a metà del guado. Un undicesimo posto che deve essere letto come la corretta fotografia del rendimento e delle potenzialità del gruppo guidato da Alberto Aquilani, oppure come un’istantanea destinata a mutare? Soltanto il prosieguo del torneo potrà rispondere a questo interrogativo: un primo cenno ce lo darà questa sera la classifica, al termine dei due recuperi in programma alle ore 18.30. Como e Lecco si sfideranno nell’infuocato derby del lago e a Bolzano il SudTirol ospiterà il Brescia: dopo questi match la graduatoria finalmente cancellerà gli asterischi e dirà se i nerazzurri saranno scivolati ancor più vicino alla zona playout oppure saranno rimasti esattamente in mezzo al bivio. In caso di successo del Lecco in casa dei lariani e contemporanea battuta d’arresto del Brescia in Alto Adige, infatti, i punti di distacco dello Sporting Club dalla zona calda si assottiglierebbero a tre rispetto alle attuali quattro lunghezze che separano Moreo e soci dall’Ascoli quindicesimo a quota 13. Il Pisa perderebbe comunque una posizione, scendendo alla dodicesima piazza, anche nel caso in cui una tra SudTirol e Brescia riuscisse a prevalere nel confronto diretto del "Druso". Non esattamente la situazione ideale nella quale preparare il trittico di gare che attende Aquilani e i suoi uomini nelle prossime settimane: il calendario metterà di fronte al Pisa, nell’ordine, la Cremonese, il Catanzaro e il Palermo. Cioè le compagini che occupano rispettivamente il terzo, il quinto e il quarto posto: il coefficiente di difficoltà si alza e i nerazzurri devono dimostrare di essere all’altezza degli esami del campo.

M.A.