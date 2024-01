"Pisa apre alla cessione di Touré al Cagliari, ma distanza tra le società"

In campo nel secondo tempo, Idrissa Touré è ancora una volta uomo mercato. Secondo quello che è emerso nelle scorse ore il Pisa ha aperto alla cessione del giocatore al Cagliari, ma permane ancora distanza tra le due società. Il Pisa sta valutando anche il sostituto che potrebbe essere il centrocampista Luis Rojas Zamora, 2002, del Crotone. L’affare Touré resta così al centro del dibattito di mercato nerazzurro. Il giocatore ha dato il via libera alla cessione tramite il proprio procuratore, così come il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha benedetto il suo eventuale arrivo. Nelle prossime ore il destino di Maxime Leverbe, Adam Nagy e Roko Jureskin è destinato a continuare a tenere banco. Specialmente i primi due giocatori, in salute, sono rimasti in tribuna e su di loro continuano a rincorrersi le voci di eventuali cessioni. Il Pisa in entrata cerca ancora un difensore centrale e i nomi sul piatto resta quello di Giovanni Bonfanti (2003), dell’Atalanta.

Mic. Buf.