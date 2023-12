"Pisa-Ascoli: Sozza, un arbitro di esperienza internazionale"

Un arbitro di esperienza internazionale per la partita tra Pisa e Ascoli, ultima gara all’Arena Garibaldi del 2023, e penultima del girone d’andata, in programma sabato alle 16:15. Per quello che è diventato, classifica alla mano, un vero e proprio scontro salvezza, il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi ha designato Simone Sozza della sezione di Seregno. Assieme a lui, gli assistenti saranno Di Giacinto di Teramo e Cavallina di Parma, quarto uomo Castellone di Napoli, con Fourneau di Roma 1 e Feliciani di Teramo rispettivamente var e avar. Ai tifosi del Pisa, almeno a quelli con la memoria più attenta, questa assegnazione non può non far tornare alla mente la finale playoff Serie C del 2018/19: fu infatti Sozza a dirigere la gara vinta dai nerazzurri per 3-1 (reti di Masucci, Marconi e Gucher) contro la Triestina, che decretò la promozione per gli uomini di D’Angelo. Allargando il campo d’azione, lo storico del Pisa con l’arbitro di Seregno è altamente positivo: nei nove precedenti in cui sono stati diretti da Sozza, sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e ben cinque vittorie. Al contrario, l’Ascoli non vanta un altrettanto buono score: in cinque precedenti con l’arbitro che incontreranno sabato, sono arrivate una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Sozza è uno dei direttori di gara maggiormente in ascesa nel panorama arbitrale italiano, avendo già diretto trentacinque incontri di Serie B, trentotto di Serie A (tra cui il derby vinto per 5-1 dall’Inter contro il Milan), e sei gare internazionali.

Lorenzo Vero