Primavera 2, il Pisa fermato ancora sul pari dall'Avellino

Pisa, 1 febbraio 2025 - Continua il periodo senza vittorie per il Pisa Primavera, che si deve accontentare di un pareggio interno contro l’Avellino. La gara, disputata a Peccioli, casa della Primavera nerazzurra, si è conclusa sull’1-1, con il Pisa che non riesce a sbloccarsi e allunga a cinque la striscia di partite senza successi, scivolando al nono posto in classifica. La partita - La partita si era messa bene per i padroni di casa, passati in vantaggio al 6' grazie a Frosali, abile a sfruttare un’azione e a battere Pizzella. Il Pisa ha cercato di gestire il vantaggio nel corso del primo tempo, senza però trovare il colpo del raddoppio.

Nella ripresa, l’Avellino ha alzato il ritmo e trovato il pareggio al 49' con Fusco, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa nerazzurra e insaccare alle spalle di Giuliani. Nonostante i tentativi da entrambe le parti, il risultato non è più cambiato fino al triplice fischio dell’arbitro Peletti di Crema. Sul fronte disciplinare, ammonizioni per Giunto e Solaro tra le fila degli ospiti.

Il direttore di gara ha concesso 4 minuti di recupero nella ripresa, ma il Pisa non è riuscito a trovare il guizzo decisivo. Con questo pareggio, il Pisa di Matteo Innocenti rimane fermo al nono posto, lontano dalla zona alta della classifica.

La squadra tornerà in campo nel prossimo turno con l’obiettivo di interrompere la serie negativa e tornare alla vittoria. Sabato prossimo infatti il Pisa sarà ospite a Terni in casa della terza in classifica. Per i playoff ormai è andata, dato che i nerazzurri sono lontani ben 9 punti dall'ultimo posto utile.

Il tabellino

Pisa-Avellino 1-1 PISA: Giuliani, Bacciardi, Battista (55′ Rossi), Frosali (63′ Capitanini), Bendinelli, Baldacci, Vivace, Cannarsa, Tosi (74′ Buffon), Lovo (55′ Bettazzi), Bocs (74′ Ribechini). A disposizione. Luppichini, Guizzo, Arnesi, Cenerini, Giotti, Tuon, Mainardi. Allenatore Innocenti. AVELLINO: Pizzella, Aloisi, Piantedosi, Giunto, Solaro, Zeqiraj, Fiorletta (46′ Diagne), Vignoli (76′ Piscopo), Donofrio (81′ Iasevoli), Delishi (93′ Baldari), Fusco. A disposizione. Pezzella, Della Porta, Manzo, Stano, Garofalo, Giorgetti, Lanzone, Antoci. Allenatore Pianese. Arbitro: Marco Peletti di Crema. Assistenti. Linari-Ingenito. Marcatori: 6′ Frosali, 49′ Fusco Note: ammoniti Giunto, Solaro. Recupero 0′ pt; 4′ st. Michele Bufalino