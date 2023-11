Pisa, boccata d’ossigeno in alta Italia. Valoti fa gli straordinari, tre punti d’oro

Perdonare l’alto contenuto di pragmatismo spicciolo, ma quando ti trovi con l’acqua alla gola e torni a respirare, non si può che essere davvero soddisfatti. Qualsiasi altro risultato che non fosse stato una (non scontata) vittoria a Bolzano avrebbe messo il Pisa ai paletti nel corso della lunga sosta nazionali. Il successo maturato invece nel Nord Italia offre il prezioso ristoro se non di una "pace" almeno di una lunga "tregua". Tre punti d’oro ottenuti con merito in una partita chedi certo non resterà alla storia per il suo alto contenuto di emozioni, ma almeno attenuerà i temporali piovuti – anche in senso metaforico – sul Pisa nelle ultime settimane. Insomma, un successo che fa bene a tutti e che dopo un pareggio e due sconfitte serviva come il pane.

Il terzo atto del campionato – quello fra le due soste Nazionali – va in archivio con due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Non abbastanza per cambiare nell’immediato le prospettive, ma quanto basta per tornare nel gruppone della metà classifica. E davvero se stai nel gruppone tutto ad aprile può accadere.. Fra le liete note individuiamo almeno due contenuti. Il primo: è vero che l’azione nerazzurra non è stata sempre fluida, ma i due gol segnati da Valoti sono frutto di manovre veramente ben costruite. Insomma, non si tratta di due reti "giunte" per caso, bensì appartengono alla pregiata categoria della ricerca e delle idee. L’altro fattore positivo, senza dubbio, è la crescita individuale di alcuni elementi. Lo sloveno Mlakar, adesso posizionato sull’esterno dell’attacco, sta trovando continuità tanto nel rendimento quanto nella concretezza delle prestazioni. L’ex Fiorentina infatti firma il secondo assist consecutivo. A beneficiarne è un Valoti davvero entusiasmante che porta a quattro il proprio bottino di gol stagionale. Ma anche il contributo del portoghese Esteves si sta rilevando sempre più corposo garantendo al gioco del Pisa qualità tecniche rilevanti. Se dopo la sosta Aquilani riuscirà a recuperare alcuni giocatori chiave – pensiamo a Torregrossa, Arena e D’Alessandro – forse si può davvero sperare che il momento più difficile della stagione sia ormai alle spalle. Ma vi è anche un ulteriore aspetto che ci conduce ad un ulteriore sorriso: è vero che il Pisa è partito contratto, ma è altresì evidente che è riuscito a sciogliersi pian piano quei lacci che a Bolzano rischiavano di imprigionarlo ancora una volta.

Insomma, tre punti d’oro per la classifica, per come arrivano e per il morale aspettando il ritorno all’Arena sabato 25 novembre contro il Brescia. Il quarto atto del campionato che ci porterà esattamente alla metà stagione e alla sezione invernale di mercato che potrà ulteriormente cambiare gli equilibri.