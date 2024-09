Pisa-Brescia 2-1: i nerazzurri vanno in fuga a +3 dal secondo posto

Pisa, 21 settembre 2024 - Grande vittoria dei nerazzurri di Inzaghi che vanno in fuga in classifica in attesa del verdetto sul caso Cittadella che sarà annunciato mercoledì prossimo. Super prestazione di Piccinini, autore di un gol e di un assist, ma il risultato viene fissato sul 2-1 da una rete di Tramoni a un quarto d'ora dallo scadere. PRIMO TEMPO – Il Pisa parte subito col il piede sull’acceleratore. In meno di dieci secondi Bonfanti va al tiro e Lezzerini si salva con un intervento in uscita, poi Tramoni e Piccinini ottengono due rimpalli e i nerazzurri protestano anche per un intervento in area. Al 2′ il Pisa passa anche in vantaggio. Su contropiede Moreo crossa in mezzo per Piccinini che, di testa, trova la rete del vantaggio. Arena in visibilio. Risponde il Brescia al 17′ con un’occasione per Moncini, ma l’attaccante delle Rondinelle ottiene un corner. Al 18′ Adorni di testa non impegna Semper che blocca a terra.

Un minuto dopo un contropiede nerazzurro porta Bonfanti, servito da Moreo, a calciare di destro sull’esterno della rete. Ancora Pisa al 22′ con Beruatto che ci prova di esterno sinistro, ma il pallone termina a lato. La gara si addormenta nuovamente per il successivo quarto d’ora fino a quando Dickmann non prova una conclusione al 37′ dalla distanza che viene bloccata a terra da Semper. Al 41′ Moreo si trova a tu per tu con il portiere su passaggio di Tramoni, ma anche in questa occasione Lezzerini blocca a terra. SECONDO TEMPO – Nella ripresa Inzaghi toglie l’ammonito Abildgaard per inserire Hojholt dopo l’intervallo. Subito pericoloso il Brescia su un errore di Piccinini che mette Borrelli, appena entrato, nelle condizioni di andare alla conclusione, ma Semper respinge. Al 48′, su calcio di punizione calciato da Verreth, è Moncini a trovare la rete del pari. Al 56′ altra occasione per il Brescia con Borrelli, ma Semper blocca in due tempi. Al 60′ contropiede dei nerazzurri. Beruatti viene servito da Marin, ma il suo tiro viene deviato in corner con una parata a mano aperta di Lezzerini.

Inzaghi cambia inserendo Lind per Bonfanti e Angori per Beruatto. Ci riprova ancora Borrelli al 68′, ma stavolta la messa rovesciata termina alta. Per l’ultimi cambio Inzaghi mette dentro Calabresi per un acciaccato Giovanni Bonfanti. Al 78′ arriva il raddoppio dei nerazzurri. Tramoni riceve palla in seguito a un appoggio di Piccinini, ma il var ha controllato una sospetta posizione irregolare di Canestrelli, decidendo poi di confermare la rete. All’88’ scambio Lind-Tramoni con quest’ultimo che, di sinistro, sfiora il palo alla sinistra di Lezzerini. TABELLINO

PISA-BRESCIA 2-1

Pisa: Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti (76′ Calabresi); Piccinini, Marin, Abildgaard (46′ Hojholt), Beruatto (62′ Angori); Moreo (69′ Mlakar), Tramoni; N. Bonfanti (62′ Lind). A disp. Nicolas, Loria, Touré, Rus, Arena, Leoncini, Jevsenak. All. Filippo Inzaghi

Brescia: Lezzerini; Jallow, Adorni, Papetti (89′ Fogliata); Dickmann, Bisoli, Verreth, Besaggio (85′ Bjarnason), Corrado (85′ Nuamah); Bertagnoli (46′ Borrelli), Moncini (68′ Bianchi). A disp. Andrenacci, Paghera, Calvani, Buhagiar, Muca. All. Rolando Maran

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1

Marcatori: 2′ Piccinini, 48′ Moncini, 78′ Tramoni Note: Spettatori 8434 di cui 4939 abbonati. Recupero 1′ pt, 6′ st.Ammoniti: Abildgaard, Bisoli, Borrelli, Adorni.