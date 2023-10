"Pisa: Croce e Delizia dei Primi Due Mesi di Gare Ufficiali"

Croce e delizia dei primi due mesi di gare ufficiali: da una parte il rodaggio del gioco di Alberto Aquilani sta iniziando a dare i suoi frutti, dall’altra una delle carenze strutturali della rosa sta mostrando insistentemente il suo biglietto da visita. Il Pisa nelle 10 gare di campionato ha realizzato 9 gol, e soltanto uno di questi porta la firma di un attaccante puro: Gaetano Masucci. Un bottino decisamente misero se si pensa alla mole di gioco sviluppata dai nerazzurri, soprattutto nelle ultime due uscite casalinghe contro Cittadella e Lecco. La mancanza di un terminale offensivo capace di capitalizzare e trasformare in reti pesanti le combinazioni costruite fino ai sedici metri della difesa avversaria sta assumendo i contorni di un handicap costante. A conferma di ciò anche la lista degli assist: quattro giocatori sono a quota uno, dietro di loro il vuoto. Tradotto: troppo spesso lo Sporting Club ha dovuto affidarsi all’estro e alla qualità dei singoli per poter festeggiare una segnatura (ultimo in ordine di tempo lo slalom gigante di Lisandru Tramoni). D’altro canto la capacità di trovare la via della porta avversaria con tanti interpreti è una risorsa che, con il giusto lavoro settimanale, può rivelarsi molto utile. In tutta la Serie B soltanto il Palermo ha fatto meglio della squadra di Alberto Aquilani, andando in gol con 11 calciatori diversi. In compagnia del Pisa, a quota 9, troviamo il Parma capolista e il Cosenza. In fondo a questa speciale classifica ci sono la Feralpisalò con 3 marcatori differenti, poi Sampdoria e SudTirol a quota 4. Il Venezia, prossimo avversario dei nerazzurri, è arrivato a 8: il capocannoniere è Pohjanpalo con 4 centri.

M.A.