"Pisa frenato dal Parma: risalita in bilico, zona playout sempre più vicina"

La sconfitta contro il Parma frena la risalita del Pisa, che non riesce a uscire dalle sabbie mobili di metà classifica. Così come ogni vittoria che proietta ai playoff, ogni sconfitta riscatena le paure di una zona playout avvicinarsi. I risultati di ieri sono stati i peggiori possibili, nuovamente tredicesimi. Dietro, oltre all’importante pareggio dell’Ascoli contro la Cremonese (0-0), sono arrivate vittorie sia per la Ternana (2-0 in trasferta contro la Reggiana) e dello Spezia, che in casa battono per 4-2 un Cittadella sempre più in crisi. Le due squadre salgono a quota 25, a sole cinque lunghezze dal Pisa. A tre punti in più, invece, il Bari, che vince contro la FeralpiSalò alla seconda Iachini grazie a un gol di Sibilli. Unici risultati "positivi" i pareggi tra Brescia e Sampdoria e del Sudtirol con il Catanzaro. Si ristringe di tre punti il divario del Pisa rispetto alla zona playout, dietro solamente di cinque punti, mentre rimane invariato quello rispetto ai playoff, distante tre punti.