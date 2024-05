Pisa. Gli ultimi impegni. Poi il libera tutti

Ultima settimana di allenamenti con una sessione al giorno fino a venerdì per la squadra nerazzurra, poi sarà liberi tutti. E’ questo il programma settimanale dei giocatori di Alberto Aquilani. Dopo aver chiuso la settimana calcistica venerdì scorso, beneficiando di alcuni giorni di riposo nel fine settimana, i nerazzurri proseguiranno anche la loro attività anche in questa settimana, ovviamente senza impegni ufficiali. La squadra si è radunata al Centro Sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado che ospiterà tutta la settimana di allenamenti dei nerazzurri che effettueranno una seduta al giorno fino a venerdì 24 maggio. Poi sarà liberi tutti e l’attività della stagione si concluderà. La società ha deciso di non stravolgere e concludere anzitempo il programma stabilito in caso di qualificazione ai playoff, anche senza partite, dopo il deludente finale di stagione e i giocatori così sono rimasti altre due settimane in città. I prossimi impegni ufficiali saranno quelli degli Europei 2024 che si svolgeranno a partire da metà giugno. L’attaccante Jan Mlakar sarà con la sua Slovenia contro Danimarca, Serbia e Inghilterra, in seguito alla cavalcata nelle qualificazione che ha portato la sua nazionale a fare un grandissimo exploit. Marius Marin invece con la sua Romania contro Belgio, Slovacchia e Ucraina, ma anche in questo caso i rumeni hanno compiuto un percorso di qualificazione invidiabile che li ha posti in alto nella griglia dei sorteggi per i gironi. Saranno principalmente loro i protagonisti degli Europei a tinte nerazzurre. La stagione invece come è noto terminerà ufficialmente il 30 giugno. Mic. Buf.