"Pisa, la tendenza a non reagire alle sconfitte: solo un pareggio a Cosenza"

Il Pisa continua la propria tendenza a non riuscire a reagire al meglio alle sconfitte. Anche a Cosenza, i nerazzurri non sono riusciti a rispondere con i tre punti alla sconfitta subita contro lo Spezia, cosa che è accaduta soltanto una volta, con la vittoria di Ascoli che seguì la sconfitta di Palermo. Il gol di Caracciolo, arrivato in extremis, ha permesso ai nerazzurri di evitare la seconda sconfitta consecutiva, cosa che in stagione era già successa due volte. Le sconfitte sembrano lasciare molte scorie all’interno del gioco della squadra che, dopo 23 partite giocate, dimostra di non essere sciolta a sufficienza, soprattutto sotto un livello mentale, nella partita successiva. Questa volta, è stato compito della vecchia guardia, con Torregrossa, Beruatto e Masucci che hanno donato vibrazioni diverse alla squadra, permettendole di agguantare il pareggio.

L. V.