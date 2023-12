Pisa: lavoro intenso in vista dello scontro salvezza contro l'Ascoli

Dopo una domenica di riposo e riflessione, il Pisa ieri pomeriggio è tornato a lavorare sul prato del "Cetilar" di San Pero a Grado per preparare la sfida contro l’Ascoli, in programma sabato alle 16:15 per la penultima giornata del girone d’andata. Le due sconfitte esterne consecutive contro Catanzaro e Palermo hanno proiettato drammaticamente i nerazzurri a solo due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione, e quella contro i marchigiani, vittoriosi proprio contro i calabresi di Vivarini nell’ultimo turno, oltre a essere l’ultima gara all’Arena Garibaldi di un negativo 2023, rappresenterà il primo scontro salvezza nel nuovo campionato del Pisa (al quale seguirà quello contro la Ternana di Santo Stefano). L’obiettivo di Aquilani e del suo staff è quello di rigenerare l’ambiente e l’umore, dopo il racconto di Giovanni Corrado di aver visto calciatori piangere negli spogliatoi del "Barbera". Intanto, per sabato dovrebbero essere recuperati Pietro Beruatto e Andrea Barberis, non disponibili a Palermo per gli infortuni rispettivamente alla caviglia e al polpaccio. Sicuro del rientro invece lo è Simone Canestrelli, che riprenderà il suo posto al centro della difesa dopo il turno di squalifica scontata nell’ultimo turno, che ha rappresentato l’unica gara saltata del numero 5. Il Pisa tornerà ad allenarsi questa mattina, sempre a San Piero, così come mercoledì pomeriggio e giovedì mattina. Quindi, come consuetudine il venerdì la rifinitura sarà svolta sul prato dell’Arena, anticipando la conferenza stampa e il ritiro pregara.

Lorenzo Vero