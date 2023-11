"PISA: Le Rondinelle in crisi, Lecco e Spezia deludono"

Dopo quasi due mesi dall’inizio delle "ostilità", la classifica del campionato cadetto si sta scrollando di dosso gli ultimi asterischi. L’8 novembre si sono disputati altri due recuperi, nello specifico Palermo-Brescia e Lecco-Spezia: ne restano un altro paio e poi potremo prendere in mano la graduatoria completa. Le partite disputate poco meno di 48 ore fa hanno lasciato in eredità diversi spunti sui quali approfondire le riflessioni. Il dato più eclatante che balza all’occhio è la striscia negativa in cui è incappato il Brescia, protagonista di un avvio al fulmicotone dopo l’ufficializzazione della riammissione in Serie B ai danni della Reggina. Le "rondinelle" nelle prime 7 gare erano riuscite a conquistare ben 13 punti, candidandosi ad assoluta sorpresa del torneo: le ultime 4 sconfitte consecutive invece hanno riportato bruscamente l’ambiente biancoblu alla realtà, mettendo anche in seria discussione la posizione di Daniele Gastaldello sulla panchina. Al "Barbera" l’incornata di Coulibaly ha certificato un altro scivolone, che va a sommarsi a quelli sofferti contro Cittadella, Bari e Modena. L’ex difensore ha avuto l’ultimatum dal patron Massimo Cellino: domenica 12 novembre dovrà battere in casa la Cremonese, altrimenti scatterà l’esonero. Il Palermo invece seppur con una prestazione opaca si è confermato la terza forza del campionato, salendo a quota 23 e riportandosi a meno sei dal Parma battistrada. Lo 0-0 maturato al "Rigamonti-Ceppi" soddisfa sicuramente di più il Lecco rispetto allo Spezia: i celestiblu con questo punto hanno allungato a quattro la striscia di risultati positivi, portandosi a quota 9 e accorciando ulteriormente la graduatoria nelle posizioni di fondo. Stessi punti per gli "aquilotti" liguri, vera delusione della prima parte del torneo assieme ai cugini della Sampdoria: Max Alvini proprio non riesce a ingranare le marce alte nella sua avventura bianconera, che potrebbe avviarsi ai titoli di coda se domenica prossima, al "Picco", non riuscirà a centrare la vittoria contro la Ternana. Gli ultimi due recuperi saranno disputati il 28 novembre: il Brescia farà visita al SudTirol, il Lecco invece darà vita all’infuocato derby con il Como.

M.A.