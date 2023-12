"Pisa: Leverbe recupera, Calabresi e Torregrossa out"

La società nerazzurra conferma i problemi occorsi ai propri giocatori negli ultimi giorni. Buone notizie per Maxime Leverbe, che aveva avuto una contusione al quadricipite sinistro e già da oggi dovrebbe essere riaggregato al gruppo, al più tardi domani. Non positivi invece gli esami strumentali per Arturo Calabresi: "gli esami hanno evidenziato uno stiramento del bicipite femorale sinistro - scrive la società nel suo bollettino medico -. Il calciatore ha già iniziato le terapie riabilitative del caso e sarà sottoposto a nuova valutazione tra 20 giorni per decidere sull’eventuale reintegro in gruppo". Così Calabresi non potrà tornare a disposizione prima della sosta. Stessa situazione per Ernesto Torregrossa a livello di tempistiche che "seguendo un percorso riabilitativo per una lesione di basso grado del muscolo soleo destro riportata nel corso di una sessione di allenamento della scorsa settimana - prosegue nella nota il Pisa Sc -. Tra 15 giorni il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione per decidere sull’eventuale reintegro in gruppo". Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultimo turno di campionato. Il team manager Ivan Sarra è stato squalificato per una giornata, mentre nella lista dei diffidati figurano attualmente i calciatori Maxime Leverbe, Lisandru Tramoni e Simone Canestrelli. Rinviata ancora invece la vendita dei biglietti, al momento attiva soltanto per i tifosi del Catanzaro. Domani infatti si svolgerà l’ultima riunione del Gos, ma a meno di improbabili colpi di scena per poter accedere sugli spalti del "Nicola Ceravolo" bisognerà essere dotati di tessera del tifoso.

M.B.