Pisa-Reggiana 2-1: la squadra di Inzaghi conquista il momentaneo primo posto

Pisa, 31 agosto 2024 - Grande successo per la squadra di Inzaghi. I nerazzurri emergono dal sudore dell'ultimo impegno di un tour de force di tre gare in sette giorni battendo la Reggiana e conquistando il momentaneo primo posto grazie alle reti di Tramoni e Bonfanti.

Subito pressing altissimo da parte dei nerazzurri, che si affacciano anche in area reggiana nei primi minuti. Da una rimessa laterale di Calabresi infatti una spizzata di testa di Touré per poco non innesca Tramoni al 2′. Al 7′ dopo un’azione prolungata un cross di Calabresi si dirige pericolosamente verso l’incrocio, ma Bardi fa buona guardia. Al 12′ un contropiede della Reggiana porta al tiro Ignacchiti, in sospetta posizione di fuorigioco, ma la sua conclusione è fuori misura. Al 15′ Tramoni calcia dal limite, ma viene murato dalla difesa avversaria. Al 21′ passa in vantaggio il Pisa. Marin effettua un sombrero su un avversario, poi da del tu al pallone e innesca con un filtrante Tramoni. Il corso scappa via, entra in area e calcia di sinistro mettendo in rete con l’aiuto del palo. Al 33′ Beruatto pesca Moreo che di testa la indirizza verso la porta, ma Bardi blocca sicuro a terra. Al 37′ Fiamozzi lascia partire un sinistro di 20 metri, ma Semper blocca. Al 40′ Nicholas Bonfanti si divora un gol praticamente già fatto. Tramoni di testa lo serve, l’attaccante dribbla un difensore e, a tu per tu col portiere, gliela tira addosso. Al 42′ Semper si supera in due tempi su una conclusione dal limite e il risultato resta sull’1-0 per i nerazzurri.

La ripresa vede subito la squadra di Inzaghi essere arrembante. Al 48′ Tramoni sfiora il 2-0, ma stavolta il suo sinistro è alto di poco. Il raddoppio arriva proprio un minuto dopo. La palla infatti arriva a Bonfanti, ma stavolta dal limite dell’area l’attaccante lascia partire un sinistro che viene deviato da un difensore e manda nel pallone Bardi, che se lo fa scappare via per il raddoppio dei nerazzurri. Ancora Bonfanti è pericoloso al 52′ ma la sua girata di testa in area termina a lato. La Reggiana accusa il colpo mentre la squadra di Inzaghi gioca sul velluto. Tramoni è incontenibile sulla trequarti e serve Moreo, ma il suo sinistro viene deviato con un colpo di reni da Bardi in corner. Al 58′ il solito Moreo, sugli sviluppi di un corner, non trova la porta di sinistro. Al 60′ viene anche annullato un gol a Tramoni, ma lo Sporting Club ormai domina in lungo e in largo. Al 64′ Marin serve in area con un filtrante Beruatto e il suo sinistro termina fuori di poco. Al 65′ Hojholt rileva Bonfanti. Due cambi in difesa al 69′ con Caracciolo e Angori che rilevano Beruatto e Giovanni Bonfanti. Al 77′ Sersanti di testa, sugli sviluppi di un corner, segna la rete del 2-1. Gli ultimi due cambi per Inzaghi avvengono a un quarto d’ora circa del termine con Rus e Mlakar che fanno il loro esordio in campionato, al posto di Calabresi e e Tramoni. All’88’ Marin lascia partire un destro da fuori area, ma il pallone termina alto. All’89’ Piccinini, servito da Hojholt, la tira a fil di palo, ma la conclusione termina fuori di poco.

TABELLINO PISA-REGGIANA 2-1

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (78′ Rus), Canestrelli, G. Bonfanti (69′ Caracciolo); Touré, Marin, Piccinini, Beruatto (69′ Angori); Moreo, Tramoni (78′ Mlakar); N. Bonfanti (65′ Hojholt). A disposizione: Nicolas, Loria, Mlakar, Vignato, Rus, Arena, Raychev, Léris, Jevsenak. Allenatore: Filippo Inzaghi.

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti (70′ Cavallini); Ignacchiti (57′ Maggio), Reinhart (85′ Štulac), Sersanti; Vergara, Gondo (85′ Okwonkwo), Portanova (57′ Vido). A disposizione: Motta, Sposito, Lucchesi, Nahounou, Sampirisi, Fontanarosa, Cigarini. Allenatore: William Viali.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze

Reti: 21′ Tramoni, 49′ N. Bonfanti, 77′ Sersanti

Ammoniti: Rozzio, Reinhart, Okwonkwo

Note: Recupero 1′ pt, 5′. Spettatori 8.359

Michele Bufalino