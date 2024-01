"Pisa, sfida cruciale per risalire la classifica: la squadra nerazzurra alla ricerca di una reazione"

Quante insidie nascoste dietro l’angolo nella partita di sabato del "San Vito – Gigi Marulla" per il Pisa. L’entusiasmo che la squadra nerazzurra sta vivendo in seguito alla vittoria di Lecco ha subito una doccia gelata dopo la sconfitta contro lo Spezia. Esplicativa la reazione al fischio finale, con i giocatori sdraiati a terra e gli sguardi mesti, tra amarezza e sconforto. Aquilani e i suoi calciatori sono così chiamati nuovamente a rimboccarsi le maniche per scalare la classifica, che vede nuovamente i playout distanti a quattro punti. In stagione, però, il Pisa ha dimostrato di non essere specialmente a suo agio nel dover reagire alle sconfitte, che sono state otto finora. Di queste, infatti, soltanto una volta – l’ultima, contro il Palermo – è capitato che nella partita successiva i nerazzurri ottenessero una vittoria, quella contro l’Ascoli. Per il resto, gli altri dati non sono di buon auspicio. Tre volte dopo un ko il Pisa ha conquistato un pareggio, e altrettante volte una sconfitta. Infatti, la storia di questa stagione ha insegnato come la squadra di Aquilani non sia stata troppo abile a reagire alle sconfitte, soprattutto quelle interne: dopo l’1-2 con il Parma, a Modena il Pisa perse 2-0. Anche alla sconfitta contro il Cosenza all’andata seguì una sconfitta, a Venezia, stesso discorso per il ko di Catanzaro che arrivò in coppia con quello di Palermo. Con tre titolari squalificati e dopo il derby perso, il Pisa è così chiamato a una reazione di carattere mai vista prima.

Lorenzo Vero