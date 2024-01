Pisa Sporting Club: Recuperi in vista della sfida contro la Reggiana

Ieri si è chiusa la prima settimana di allenamenti del nuovo anno per il Pisa Sporting Club, guardando con fiducia al 2024. Ottime notizie per Alberto Aquilani che ha quasi recuperato tutti gli effettivi. Sulla via del recupero anche Rojo Jureskin e Pietro Beruatto, con quest’ultimo che testerà la sua condizione atletica nel corso dei prossimi giorni per capire se potrà essere impiegato o meno contro la Reggiana il prossimo 13 gennaio, per la prima giornata del girone di ritorno. Nel frattempo resta ancora ai box a causa di uno stiramento Andrea Barberis, un problema che sta anche condizionando temporaneamente il calciomercato in uscita del Pisa, con Adam Nagy che si sta candidando sempre di più in pianta stabile a un ritorno completo nelle rotazioni. La notizia più lieta della settimana è stata senza dubbio il rientro in gruppo, con tanto di esercizi con la palla, di Matteo Tramoni. Stando a quanto emergerebbe mancherebbe ancora un mesetto di lavoro per il calciatore, prima di rientrare in pianta stabile ed essere messo alla prova per un eventuale ritorno in campo, ma l’infermeria ormai si è svuotata quasi del tutto, anche dei lungodegenti. Nel corso dell’ultimo allenamento, svoltosi il giorno dell’Epifania, la squadra ha effettuato sui campi del Centro Sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado una seduta tecnico-tattica preceduta da un riscaldamento atletico e conclusasi con una partitella a ranghi contrapposti. La squadra ieri si è riposata, avendo a disposizione un giorno di riposo per poi iniziare oggi nuovamente la preparazione in vista della sfida di campionato contro la Reggiana.

Mic. Buf.