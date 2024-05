Pisa-Sud Tirol 2-2: Bonfanti e Moreo in rete, ma sfumano i playoff

Pisa, 5 maggio 2024 - Non basta il pareggio al Pisa per trovare i playoff. Alla squadra di Aquilani serviva la vittoria e questo basta per concludere i sogni di gloria. In campo tante reti con il Pisa che prima passa in vantaggio e poi deve inseguire, con i gol di Bonfanti e Moreo. E' anche il passo d'addio di Masucci, alla sua ultima da calciatore nerazzurro all'Arena.

PRIMO TEMPO – Lunga fase di studio tra Pisa e Sud Tirol. Prima conclusione dei nerazzurri al 17′ con Barbieri che non trova la porta. Al 25′ Tramoni vede Arena e lo serve con un bel filtrante, ma il suo tiro viene murato dalla difesa ospite. Succede però ben poco in questa prima mezz’ora di gioco a ritmi tutto sommato non altissimi. Al 28′, da una respinta sugli sviluppi di una rimessa laterale, Caracciolo calcia da fuori e il pallone prima viene respinto dalla difesa, poi a una seconda ribattuta la palla termina alta sopra la traversa. Primo scossone del Sud Tirol al 30′ con Arrigoni, ma Nicolas devia in corner. Al 33′ scambio volante tra Tramoni e Arena, poi il corso penetra e calcia all’altezza del dischetto, ma Poluzzi compie un intervento prodigioso mettendo in corner. Al 44′ arriva il vantaggio del Pisa con Bonfanti che, di testa, svetta e trasforma in gol un pallone arrivato direttamente da calcio d’angolo. Ultima occasione ancora per i nerazzurri al 46′ con Arena che dribbla un paio di giocatori e calcia da dentro l’area e da posizione defilata, ma il pallone sfiora il palo alla sinistra di Poluzzi e finisce a lato. Termina così il primo tempo. SECONDO TEMPO – Riparte il Pisa in proiezione offensiva. Al 49′ sugli sviluppi di una punizione, Valoti al calcia dal limite, ma il suo tiro termina altissimo. Al 53′ arriva il pareggio degli ospiti su calcio di punizione. Il pallone arriva sulla testa di Molina ed è tutto da rifare. Al 59′ Rover calcia dalla distanza, ma Nicolas agguanta in due tempi. Al 67′ Barbieri commette fallo in area su Odogwu e l’arbitro comanda il dischetto. Così il Sud Tirol, proprio con lo stesso numero 90, ribalta il risultato. La squadra di Aquilani non si da per vinta e segna la rete del 2-2 con Moreo che, di testa, su calcio d’angolo, prima trova una ribattuta e poi ribadisce in rete. Il Pisa così butta dentro Lisandru Tramoni, Moreo, Touré e soprattutto Masucci, alla sua ultima in casa, suscitando la standing ovation del pubblico, per l’ultimo quarto d’ora di gioco. All’86’ esce anche Bonfanti e subentra Torregrossa per l’ultimo cambio della partita. TABELLINO PISA-SUD TIROL 2-2 PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Marin, Valoti (71′ Tourè); D’Alessandro (71′ L. Tramoni), Arena (78′ Masucci), M. Tramoni (71′ Moreo); Bonfanti (86′ Torregrossa). A disposizione: Loria, Mlakar, Beruatto, Coppola, De Vitis, Piccinini. Allenatore Alberto Aquilani SUD TIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano; Molina, Arrigoni, Peeters (77′ Merkaj), Rover (62′ El Kouakibi); Mallamo (77′ Rauti), Casiraghi (62′ Cisco); Odogwu. A disposizione: Drago, Vinetot, Kurtic, Pecorino, Ciervo, Broh, Kofler, Lonardi. All. Federico Valente Arbitro: Fabio Maresca di Napoli Reti: 44′ Bonfanti. 53′ Molina, 68′ Odogwu (rig.), 74′ Moreo Ammoniti: Valoti, Mallamo, Calabresi, Rover, Canestrelli Note: Spettatori 7.637 di cui 5007 abbonati. Recupero 2′ pt, 5′ st

Michele Bufalino