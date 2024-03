Pisa-Ternana 1-0: Moreo guida i nerazzurri in zona playoff

Pisa, 9 marzo 2024 - La squadra di Aquilani aggancia i playoff grazie a un gol di Moreo al 90'. Primo successo consecutivo dopo oltre un anno.

PRIMO TEMPO – Il Pisa inizia con il solito possesso palla per controllare la partita. Al 6′ però è la Ternana a rendersi pericolosa con Sgarbi su corner di Amatucci, ma il pallone è alto sopra la traversa. Al 10′ Pisa vicino al gol. Tramoni viene servito da Touré, ma Iannarilli in uscita chiude la porta al corso. Al 25′ Carboni dalla distanza la spara alta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 32′ la Ternana va vicina al gol. Da un cross della destra Luperini si getta a capofitto e di testa trova la traversa. Si salva Loria. Replica il Pisa al 35′ con un cross di Tramoni per Barbieri, ma Casasola si frappone col busto evitando la rete dei nerazzurri. Al 39′ Moreo lascia partire una conclusione velenosa che sfiora il palo e termina a lato. Al 45′ ancora Moreo dal limite ottiene un corner. Si va all’intervallo in parità. SECONDO TEMPO – La ripresa comincia con l’ingresso di Valoti al posto di un Lisandru non impeccabile. Al 51′ gli ospiti colpiscono un altro palo con Favilli, partito sul filo del fuorigioco su lancio di Gaston Pereiro. Al 57′ Favilli si libera della marcatura, lascia partire il suo sinistro e Loria rinvia in corner. La Ternana colpisce anche un terzo legno con Lucchesi, ma l’arbitro ferma per fuorigioco. Doppio cambio per i nerazzurri al 61′ con Aquilani che fa entrare D’Alessandro e Beruatto per Arena e Calabresi. Un minuto dopo Loria compie un altro intervento importante. Il portiere nerazzurro neutralizza infatti una conclusione di Luperini e devia a lato. Poco dopo ancora Luperini si rende nuovamente pericoloso, ma la palla termina a lato. Al 68′ Luperini taglia in area e costringe all’intervento Loria. Al 74′ è invece Beruatto, in seguito a una ribattuta, a provarci dai 20 metri, ma il suo tiro è alto. Al 79′ Lucchesi di testa trova il pronto intervento di Loria. All’81’ Veloso rileva Esteves. All’88’ Veloso batte una punizione per Valoti, ma la palla viene deviata in corner dal quale Moreo segna la rete decisiva, di testa, che porta i nerazzurri alla seconda vittoria consecutiva. PISA (3-4-2-1): Loria; Calabresi (61′ Beruatto), Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Esteves (81′ Veloso), Lisandru Tramoni (46′ Valoti); Arena (61′ D’Alessandro), Touré; Moreo. A disp. Nicolas, Leverbe, Hermannsson, Sala, Mlakar, Masucci, De Vitis, Piccinini, D’Alessandro. All. Aquilani TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Pyyhtia (78′ Labojko), Amatucci, Luperini, Carboni (90′ Dionisi); Gaston Pereiro (69′ Raimondo), Favilli (78′ Di Stefano). A disp. Franchi, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Zuberek, Faticanti, Favasuli, Marginean. All: Breda. Arbitro: Giua di Olbia Reti: 89′ Moreo Ammoniti: Marin, Favilli, Sgarbi Note: Spettatori 6.911. Recupero 4′ st