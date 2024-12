Pisa trionfa contro il Mantova: Moreo e Lind protagonisti in Serie B

La storia si ripete, Anzi no. Con questo Pisa ogni partita fa restare di stucco. C’è chi, dopo i due segnati dai nerazzurri in 12 minuti, ha pensato: "Accipicchia! Proprio come domenica scorsa con il Cosenza, speriamo di non fare la stessa fine" e chi mente. E infatti l’incubo di un secondo pareggio consecutivo – immeritato e in rimonta – è diventato uno spettro ingombrante e malefico quando Mancuso ha siglato il pareggio-prodezza. Ma questo Pisa, come dicevamo in apertura, riesce ad andare oltre le maledizioni del calcio trovando forza e coraggio.

Facciamo un passo indietro e inquadriamo la situazione. Il Pisa era chiamato a vincere per mantenere il ritmo delle prime della classe e lo ha fatto. Ci è riuscito con pieno merito su un campo difficile dove nessuno era riuscito a portare a casa bottino pieno. E, poiché ormai i valori della Serie B sono stabili, bisogna dire che non stupisce che il Mantova vanti un ruolino simile. La squadra di Possanzini infatti fa sudare mille fatiche alla Inzaghi band.

La partenza è di quelle fulminanti. Un minuto e il Pisa potrebbe già esultare. Ma ne bastano comunque dodici per mettere le cose in chiaro. La prima rete è firmata da Angori su fortunato rimpallo e conseguente zampata felina. Il due a zero è opera di Lind che accoglie al volo un assist al bacio di un Moreo ispirato. Tutto facile? Macché. E lo sapevamo.

In realtà, proprio come domenica scorsa col Cosenza il Pisa non smette affatto di costruire gioco e potrebbe anche trovare la via del tris. Ma il Mantova alza i giri del motore e già nel primo tempo accorcia. Nella ripresa, fuori Marin perché ammonito, il Pisa viene inchiodato di nuovo da una prodezza di Mancuso. Quanto basta per rivivere l’incubo di pochi giorni fa. I lombardi sfiorano la traversa, ma il Pisa non molla la presa e con Moreo – servito da Lind – trova un meraviglioso 3-2 che riporta la compagine della Torre al primo posto in classifica aspettando il match di oggi del Sassuolo. Certo che se la coppia Moreo-Lind è in vena, davvero c’è di che poter sognare. Aspettando, ovviamente il miglior Tramoni.

Vittoria giusta e gioia altrettanto meritata. Ma il campionato non ammette pause e venerdì sarà ancora big match con il Bari all’Arena. Infine una nota ironica, più che altro. Piace la coerenza di Inzaghi e la sua legge del "cartellino giallo". Ma, siamo pur sempre in Italia dove – insomma –, talvolta si trova anche il modo di far ‘tornare’ le cose. Va bene che chi viene ammonito debba uscire, ma si potrebbe fare una eccezione per Marin (e pochissimi altri)? Come scriveva Orwell magari per qualcuno la legge potrebbe essere "più uguale".