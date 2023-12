"PISA: Via Libera all'Arena Garibaldi per il Derby di Natale"

Il via libera della Commissione di vigilanza ha sbloccato definitivamente la situazione della gradinata dell’Arena Garibaldi: soltanto lo spicchio del settore adiacente alla Curva sud non potrà essere occupato domani dai tifosi nerazzurri. Tutti gli altri posti saranno a disposizione dei supporter, chiamati a raccolta per spingere Valoti e compagni verso la vittoria nello scontro diretto contro l’Ascoli nell’antivigilia di Natale. I tagliandi sono a disposizione, come di consueto, sul sito Ticketone e nei punti vendita ufficiali: Pisa Store di via Oberdan – Borgo Largo 22, Pisa Store di via Luigi Bianchi, Solo Pisa in via Piave e Tifo Pisa a Fornacette. Le autorità hanno indicato l’interdizione soltanto i settori 1-21-21b-22 di gradinata. Pertanto gli abbonati del settore gradinata Premium e gradinata Laterale, spostati nelle precedenti partite nel settore di Tribuna, da domani potranno riposizionarsi nel loro abituale posto; i segnaposto assegnati per le precedenti partite non saranno più validi. I prezzi dei tagliandi vanno dai 20 euro (più prevendita) per la Curva nord (attenzione: in questo settore i biglietti sono acquistabili esclusivamente su Ticketag, il servizio messo a disposizione per gli abbonati che intendono rivendere il proprio posto per la singola partita), ai 60 euro per la Tribuna superiore, passando per i 27 della gradinata laterale, i 30 della gradinata Premium e i 40 della Tribuna inferiore. Attive, come di consueto, anche le scontistiche per gli Under 14 in tutti i settori e le persone con disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti nei settori di Tribuna inferiore e superiore. Attiva, inoltre, la prevendita per l’ultima partita del 2023. Il 26 dicembre i nerazzurri giocheranno a Terni: i tagliandi del settore ospiti potranno essere acquistati solo dai residenti nella provincia di Pisa a 13,50 euro più diritti di prevendita.

M.A.