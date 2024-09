Pisa, vittoria a tavolino. E sono due punti in più

Il Pisa ha vinto la partita più importante, quella che si giocava fuori dal campo. La prima sezione della corte sportiva d’appello nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del Pisa, applicando al Cittadella la sanzione della perdita della gara casalinga con i nerazzurri dello scorso 27 agosto, terminata 1-1 sul campo, con il punteggio di 0-3. Nel secondo tempo del match l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara. Già in primo grado il giudice sportivo aveva dato ragione al Pisa, applicando però solo una multa Al Cittadella e niente più. Così la società nerazzurra ha deciso di rivolgersi anche alla corte sportiva d’appello e, questa volta, il risultato della partita è stato ribaltato in favore dei nerazzurri.

Così il Pisa Sporting Club ha ottenuto altri due punti in classifica, andando a quota 16 punti, con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti della seconda classificata, lo Spezia, e ben 8 di vantaggio sull’ottavo posto. La partenza dei nerazzurri in campionato in questo momento è da equipararsi alla perfezione con quella del Pisa di D’Angelo 2021-22. Anche in quella occasione lo Sporting Club ottenne 16 punti a fronte di cinque vittorie e un pareggio. Tuttavia non è ancora finita. Ieri infatti è uscito il dispositivo da parte della Figc che, entro dieci giorni, pubblicherà anche le motivazioni.

Il Cittadella poi avrà 30 giorni di tempo, a partire dalla pubblicazione integrale delle motivazioni, per fare ulteriore ricorso al collegio arbitrale del Coni. Sarà l’ultimo grado di giudizio definitivo. Determinante ai fini del giudizio sembra essere stata proprio l’eventualità che, una decisione diversa, avrebbe portato a un cambio epocale nelle norme delle note calcistiche. Stessa responsabilità che avrà, a livello generale nel mondo dello sport il Coni, se sarà chiamato a decidere con l’eventuale ricorso del Cittadella. Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi ha commentato così la decisione della Figc: "Questa sentenza non ci cambia nulla - dichiara il tecnico - Dopo sei giornate è inutile guardare dove siamo. Dobbiamo continuare sulla strada che stiamo percorrendo". Inzaghi ha poi commentato anche la sconfitta col Cesena di Coppa Italia: "La battuta d’arresto deve farci alzare le antenne e l’attenzione, non possiamo permetterci di calare dal punto di vista agonistico. Una sconfitta provoca dolore, ma se presa nel modo giusto può anche servire".